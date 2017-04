Keine Schutzwesten für Sanitäter

274 Feuerwehrleute und Einsatzkräfte des Rettungsdienstes wurden in Bayern laut Polizeistatistik 2015 Opfer von Gewalt. Landtagsvizepräsident Peter Meyer (Freie Wähler) interessierte sich daher für den Ausrüstungsstand der haupt- und ehrenamtlichen Einsatzkräfte im bayerischen Rettungsdienst zum Schutz vor Stich- und Schussverletzungen.



Das Innenministerium antwortet, die Hilfsorganisationen seien selbst für den Kauf von Schutzwesten verantwortlich. „Die Kosten für solche Anschaffungen werden bei der Verhandlung der Benutzungsentgelte, die Sozialversicherungsträger an die Durchführenden bezahlen und auch zwischen diesen ausgehandelt werden, berücksichtigt.“

Ministerium: Lieber die Polizei rufen

Das Ressort von Innenminister Joachim Herrmann (CSU) ist allerdings kein Freund solcher Schutzwesten. „Es besteht die Gefahr, dass den Einsatzkräften eine subjektive Sicherheit vorgetäuscht wird, dabei ist es aber nicht die Aufgabe des Rettungsdienstpersonals, sich in direkte Gefahr zu begeben“, heißt es in der Antwort. Auch schütze eine Weste nicht den ganzen Körper.



Das Ministerium empfiehlt stattdessen in den Handlungsempfehlungen für Rettungseinsätze in besonderen Einsatzlagen, immer die örtliche Polizei über konkrete Gefahren an der Einsatzstelle zu informieren. Außerdem sollten Übergabepunkte für Verletzte vereinbart werden. „So kann sichergestellt werden, dass sich rettungsdienstliches Personal nicht in direkte Gefahr begibt.“ (David Lohmann)