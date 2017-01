Keiner für alle, fast jeder für sich

Es gab Zeiten in der jüngeren Vergangenheit, da durften SPD und Grüne in Bayern noch träumen: Die seit Jahrzehnten übermächtige CSU in die Opposition zu schicken - vor der Landtagswahl 2013 war dieses große Ziel zeitweise in greifbare Nähe gerückt. Eine Dreierkoalition mit den Freien Wählern gegen die CSU schien möglich.



Zu Beginn des Bundestagswahljahres und eindreiviertel Jahre vor der Landtagswahl aber ist die Lage eine völlig andere: Die CSU muss zwar so sehr wie lange nicht um den Verlust ihrer absoluten Mehrheit bangen. Doch weil allen derzeitigen Umfragen zufolge mit der AfD mindestens eine weitere Partei in den Landtag einziehen könnte, ist eine Mehrheit gegen die CSU (und ohne die AfD) ausgeschlossen. Und die Freien Wähler, die haben sich der CSU nun als Partner angeboten.

Allen gemeinsam: Sie beanspruchen für sich die politische Mitte

Wie bewerten die Fraktionsvorsitzenden der drei Oppositionsfraktionen die Lage, wie bringen sie sich für die beiden Wahlkämpfe in Stellung? Wir haben bei allen dreien nachgefragt:



SPD-Fraktionschef MARKUS RINDERSPACHER beklagt unter anderem ein "demokratieschädliches Erstarken" des Rechtspopulismus' auch in Bayern - und macht dafür die CSU mitverantwortlich: "Da muss ich der CSU den Vorwurf machen, dass die CSU - angeblich um sie klein zu halten - die AfD dauernd kopiert, ihr vorauseilt oder hinterherläuft", kritisiert er. "Die Positionen von CSU und AfD verwischen zunehmend und sind kaum mehr auseinanderzuhalten." Auch der andauernde Unions-Streit über die Flüchtlingspolitik sei schädlich, das Image von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) werde durch die CSU immer mehr ramponiert. "Wer die CSU wählt, unterstützt die schrillste Oppositionspartei im Bundestag", sagt Rinderspacher. Zudem sorge die CSU für ein immer stärkeres Auseinanderdriften von Rechts und Links, beispielsweise durch die Warnungen vor einer "Linksfront".

Rinderspacher sieht für die SPD Platz in der solidarischen Mitte

Rinderspacher und die SPD wollen nun den Platz besetzen, den die CSU in der politischen Mitte frei mache. Er setzt beispielsweise auf kirchliches Klientel, das nach dem "Rechtsruck" der CSU dort keine Heimat mehr finde. "Die CSU hat Platz frei gemacht in der solidarischen Mitte, und dieser wird von uns als SPD besetzt." Die Freien Wähler kritisiert er als "CSU light oder CSU XXL - je nachdem, wie es ihnen gerade in den Kram passt". In der Opposition seien die Freien Wähler deshalb längst ein "Totalausfall", schimpft er, sie böten sich "liebedienerisch" der CSU als Koalitionspartner an. Eine Oppositions-Zusammenarbeit gibt es quasi nur noch mit den Grünen.



Dass die SPD in Umfragen bislang nicht zulegen konnten, nimmt Rinderspacher gelassen. "Ich glaube, dass wir in den Wahlkämpfen 2017 und 2018 einen Sprung nach vorne machen können", sagt er - und verweist dabei auf Regierungserfolge der SPD in Berlin, aber auch auf die Politik in Bayern. Hier habe die SPD vieles voranbringen können, etwa in Sachen Gymnasium oder im Bereich Verbraucherschutz. Als zentrale Themen der Sozialdemokraten nennt er die soziale Gerechtigkeit und das Bekenntnis zu einem weltoffenen Bayern. "Wir machen in Bayern eine konstruktive und hartnäckige Oppositionsarbeit - und ich bin sicher, dass sich das auszahlen wird", sagt er voraus.



FREIE-WÄHLER-Fraktionschef HUBERT AIWANGER hat nun schon wiederholt das Ziel ausgegeben, 2018 zusammen mit der CSU zu regieren - wenn auch nicht um jeden Preis. In vielen Bereichen wirft er der CSU nämlich "politisches Versagen" vor - und Aktionismus, ohne dass dann viel passiere. So gebe es im Freistaat weiter zu wenige Asylrichter. Als Streitpunkte nennt er zudem die Zukunft des Gymnasiums, den zu langsamen Breitband-Ausbau und den Bau neuer Stromtrassen.

Aiwanger will die FW als seriöse Mitte positionieren

Aiwanger kündigt an, die Freien Wähler im zunehmenden politischen Streit zwischen Links und Rechts als seriöse Mitte positionieren und mit Sachpolitik punkten zu wollen. "Das politisch gereizte Klima wollen wir durch sachliche Argumente überwinden", sagt er. "Wir sind diejenigen, die zwischen den ideologischen Blöcken arbeiten." Der Staat und die Gesellschaft müssten wieder besser funktionieren, "dort, wo die Dinge aus dem Ruder gelaufen sind", argumentiert er.>



Schon bei der Bundestagswahl 2017, bei der die Freien Wähler wieder antreten, wollen sie eine Alternative sein für Unions-Wähler, die von Merkel enttäuscht sind. "Unser Slogan ist: bürgerlich-wertkonservativ - aber ohne Merkel", sagt Aiwanger. "Wer die CSU wählt, wählt Merkel", betont er - und hofft damit auf möglichst viele bisherige CSU-Wähler. Die Chancen, dass die Freien Wähler diesmal die Fünf-Prozent-Hürde überspringen könnten, sind aber nicht allzu hoch, nachdem sie bei der Bundestagswahl 2013 lediglich auf 1,0 Prozent gekommen waren. "Ich weiß, wie die Chancen sind", sagt Aiwanger.



GRÜNEN-Fraktionschef LUDWIG HARTMANN klagt, das politische Klima sei in den vergangenen Monaten rauer geworden. "Es ist nicht leichter geworden, aber umso wichtiger, für eine freiheitliche demokratische Gesellschaft zu kämpfen." Der CSU wirft er Orientierungslosigkeit vor, zudem seien Seehofer & Co. immer weiter nach rechts gerückt.

Hartmann und die Grünen wollen in der Mitte der Gesellschaft punkten

Die Grünen wollen nach den Worten Hartmanns Kurs halten und in der Mitte der Gesellschaft punkten. "Insgesamt stehen wir trotz eines sehr schwierigen Jahres 2016 ganz stabil da", sagt er. Die Grünen müssten aber noch klarer machen, wofür sie kämpfen - und warum es sich lohne, dafür zu kämpfen: Weltoffenheit, Vielfalt, eine moderne Demokratie, eine liberale Gesellschaft, Menschenrechte. Hartmann nennt aber auch weitere klassisch grüne Themen wie die Energiewende oder den Kampf gegen den Flächenfraß und das Zubetonieren der Landschaft.



Grundsätzlich will Hartmann, dass die Grünen landespolitische Impulsgeber sind. An irgendwelchen Koalitionsspekulationen für den Bund oder für Bayern will er sich nicht beteiligen. "Uns geht es vor allem darum, ein möglichst starkes grünes Ergebnis einzufahren." (Christoph Trost, dpa)