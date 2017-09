Immer wieder müssen zivile und militärische Flugzeuge Treibstoff ablassen, um in kritischen Situationen, beispielsweise bei einer Notlandung gleich nach dem Start, ihr Landegewicht zu verringern. SPD-Fraktionschef Markus Rinderspacher (SPD) wollte jetzt von der Staatsregierung wissen, wie viele Tonnen Kerosin über Bayern seit 2012 abgelassen wurden.



Das Verkehrsministerium schreibt, in den Jahren 2012 bis heute seien in Bayern 28 Fälle gemeldet worden. Alleine zwischen 2015 und 2016 wurden über dem Freistaat 401,5 Tonnen Kraftstoff abgelassen – mehr als in jedem anderen Bundesland. In den fünf Jahren von 2012 bis 2016 summiert sich der Kraftstoffablass über Bayern auf 633,3 Tonnen. Das entspricht 25 Prozent des gesamten abgelassenen Treibstoffs, obwohl der Flächenanteil Bayerns nur ein Fünftel der Bundesrepublik ausmacht.

Mehr Kerosinablass als in jedem anderen Bundesland

Welche Landkreise genau betroffen sind, wird nicht erfasst. „Die Flüge, bei denen das Notverfahren zum Ablassen von Kerosin angewendet wird, finden über größere Strecken statt, die gegebenenfalls über mehreren Bundesländern oder Staaten liegen“, heißt es in der Antwort.

Das Gebiet für den Kraftstoffschnellablass bestimmt die Flugsicherung. Nach den Kriterien der Internationalen Zivilluftfahrtorganisation muss dies über möglichst dünn besiedeltem Gebiet in einer Mindesthöhe von 1800 Metern stattfinden.



Negative Konsequenzen befürchtet das Ressort von Verkehrsminister Joachim Herrmann (CSU) dadurch nicht. Gesundheitliche Beeinträchtigungen für die bayerische Bevölkerung durch Ablassen von Kerosin aus Flugzeugen seien nicht bekannt. Ebenso lägen „keine Kenntnisse zu eventuellen Auswirkungen von abgelassenem Kerosin auf die Tier- und Pflanzenwelt sowie auf Oberflächengewässer und Grundwasser vor“.



Umweltschutzexperten sind sich da weniger sicher. Bei der 88. Umweltministerkonferenz im Mai dieses Jahres wurde das Thema Treibstoffablässe behandelt. Zwar waren sich die Minister und Senatoren einig, dass Treibstoffablässe im Notfall zulässig sind. Um der Besorgnis der betroffenen Bevölkerung Rechnung zu tragen, baten sie jedoch den Bund, eine aktuelle Bewertung über den Umfang und die Auswirkungen von Treibstoffablässen auf neuesten wissenschaftlichen Grundlagen vorzunehmen.



Rinderspacher hält den „eklatanten Informationsmangel“ im Freistaat für nicht akzeptabel. „Über keinem anderen Bundesland wurde in den letzten beiden Jahren mehr Flugzeug-Kraftstoff abgelassen als über Bayern“, klagt er. Der Fraktionschef fordert ein transparentes Informationsmanagement des zivilen und militärischen Luftverkehrs und ein funktionierendes Messnetz. Auch eine aktuelle Studie über gesundheitliche Risiken sei längst überfällig. „Bis heute gibt es keine validen Daten über die Auswirkungen auf Mensch und Umwelt.“ (David Lohmann)