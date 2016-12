Mehr Geld für Innere Sicherheit

Der Freistaat reagiert in den kommenden beiden Jahren mit Rekordausgaben für die Innere Sicherheit auf die wachsende Bedrohung durch den islamistischen Terrorismus und über das Internet verübte Straftaten. Der Landtag billigte dazu mit den Stimmen der CSU den Haushalt des Innenministeriums, der 2017 auf 8 und 2018 auf mindestens 8,2 Milliarden Euro steigen wird. Die Zahl der Polizisten erhöht sich bis 2018 um weitere 1000 auf das Allzeithoch von 42.370, die Sach- und Bauausgaben bei der Polizei wachsen um insgesamt 25 auf dann 447,5 Millionen Euro an. Der Rekordhaushalt macht sich auch im Geldbeutel der Polizisten bemerkbar. Sie profitieren von einer Tariferhöhung und in einer ersten Stufe von einem Aufschlag bei den Nacht- und Feiertagszulagen auf vier Euro pro Stunde. Laut Herrmann werden bayerische Polizisten damit bundesweit am besten bezahlt.

SPD: Beamte schieben mehr als zwei Millionen Überstunden vor sich her

Im Etat des Innenministeriums stecken jährlich zudem gut 600 Millionen Euro für den Wohnungsbau, wobei hier die Landesmittel wegen erhöhter Bundeszuschüsse nahezu halbiert wurden. Auf jährlich 270 Millionen Euro erhöht wurden die Mittel für den Bau und die Sanierung von Staatsstraßen, jeweils knapp 150 Millionen Euro an Landesmitteln gehen 2017 und 2018 in den Schienenausbau. Herrmann versprach in diesem Zusammenhang, dass unter dem auf 3,8 Milliarden Euro veranschlagten Bau der zweiten S-Bahn-Stammstrecke in München „kein anderes Schienenprojekt in Bayern leiden wird“.



Nach Einschätzung von Susann Biedefeld (SPD) reichen die Maßnahmen im Polizeibereich bei Weitem nicht aus. So schöben die Beamten mehr als zwei Millionen Überstunden vor sich her, pro Einsatzkraft seien das 64 Stunden. Zwischen der Soll- und der Iststärke in den Dienststellen klaffe eine Lücke von durchschnittlich 16,9 Prozent. „Wir haben bei der Polizei weiterhin ein enormes Personaldefizit“, erklärte Biedefeld. Eva Gottstein (Freie Wähler) forderte die Aufstockung der mobilen Reserve bei der Polizei. Derzeit gebe es wegen Mutterschutz oder Elternzeit knapp 600 Ausfälle, nur gut 200 seien durch Ersatzkräfte abgedeckt. Mehr Personal werde auch bei der Schleierfahndung an den Grenzen zu Tschechien und Österreich gebraucht. Manfred Ländner (CSU) betonte dagegen, die Staatsregierung reagiere auf neue Herausforderungen bei der Polizei mit einer deutlichen Personalaufstockung. (Jürgen Umlauft)