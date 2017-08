Mehr Kampfhunde, mehr Beißattacken

Immer wieder greifen in Deutschland Hunde Menschen an – im Frühjahr wurde eine 72-Jährige von einem Kampfhund totgebissen. Kampfhunde „sind Hunde, bei denen aufgrund rassespezifischer Merkmale, Zucht oder Ausbildung von einer gesteigerten Aggressivität und Gefährlichkeit gegenüber Menschen oder Tieren auszugehen ist“, heißt es im bayerischen Landesstraf- und Verordnungsgesetz. Auch im Freistaat wurde im Juli in Niederbayern eine schwimmende Achtjährige von einem Vierbeiner angegriffen. Das Mädchen wurde zum Glück nur leicht verletzt. Gabi Schmidt (Freie Wähler) fragte jetzt bei der Staatsregierung nach, wie viele Kampfhunde es in Bayern gibt.

Kaum Sanktionen

Das Innenministerium antwortet, die Anzahl der Kampfhunde der Kategorie 1 sei in den letzten Jahren rückläufig und auf 38 Tiere im letzten Jahr gesunken. Für die Hunderassen in dieser Kategorie ist die Vermutung der Kampfhundeeigenschaft unwiderleglich, weshalb ein „berechtigtes Interesse“ an der Haltung nachgewiesen werden muss. In der Kategorie 2 hingegen, wo die Ungefährlichkeit durch ein sogenanntes Negativzeugnis nachgewiesen werden kann, ist die Zahl von 4954 im Jahr 2011 auf 5240 im vergangenen Jahr gestiegen.

Auch die Zahl der Beißvorfälle zwischen Hund und Tier ist seit 2011 um 200 auf 600, die Zahl der Beißvorfälle zwischen Mensch und Hund im selben Zeitraum um 140 auf 610 Vorfälle gestiegen. In 38 beziehungsweise 39 Fällen davon war ein Kampfhund der Kategorie 1 oder 2 an dem Konflikt beteiligt. Elf Hunde mussten 2016 wegen ihrer Aggressivität eingeschläfert werden. Sanktionen für Hundehalter gab es laut Ressort von Innenminister Joachim Herrmann (CSU) dennoch kaum. 2016 mussten 35 Hundehalter ihren Hund im Tierheim abgeben, in 231 Fällen wurde eine Maulkorbpflicht ausgesprochen und in 622 ein Leinenzwang auferlegt. (David Lohmann)