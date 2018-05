Nachholbedarf bei Bioessen und Elektroautos

Der Freistaat ist vorbildlich bei der Energieeinsparung in Gebäuden, hinkt aber bei seinen Fuhrparks und Kantinen den eigenen Richtlinien und Strategien hinterher. Das ist das Ergebnis einer Anfrage von Hans Jürgen Fahn (Freie Wähler). Der Landtagsabgeordnete wollte von der Staatsregierung wissen, woher die öffentlichen Verwaltungen in Bayern ihren Strom beziehen, ob in den Kantinen biologische Lebensmittel zum Einsatz kommen und wie umweltschonend der Fuhrpark ist.



In einer gemeinsamen Antwort schreiben Bau-, Finanz- und Wirtschaftsministerium, dass bereits 96 Prozent aller staatlichen Liegenschaften Strom aus erneuerbaren Energien nutzen. Ebenso nutzen nur noch 370 Liegenschaften Heizöl – das sind weniger als vier Prozent. 1193 sind gasversorgt. „Auch zum Eigenbetrieb von Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen kommt Erdgas zum Einsatz“, heißt es in der Antwort. Dadurch liege der Anteil für die Wärmeversorgung aus Kraft-Wärme-Kopplung und erneuerbaren Energieträgern bereits bei über 50 Prozent. Erreicht wird das durch 250 Photovoltaikanlagen, 158 Biomasseheizanlagen, 139 solarthermische Anlagen, 36 Anlagen zur Nutzung von Geothermie und Umweltwärme. Lediglich eigene Windkraftanlagen werden nicht betrieben.



Wie viel staatliche Gebäude nicht den aktuellen Anforderungen der Energieeinsparverordnung (ENEV) entsprechen, können die Ministerien nicht sagen. Natürlich sei aber zum Zeitpunkt der Errichtung immer die jeweilige Bestimmung für den baulichen Wärmeschutz eingehalten worden. „Zur Wahrung der Vorbildfunktion des Freistaats hat die Staatsregierung im Juli 2011 darüber hinaus die Einführung neuer Energiestandards beschlossen“, heißt es in der Antwort. Tatsächlich müssen seitdem neue Verwaltungsgebäude auf der Grundlage des Passivhausstandards gebaut werden. Trotz einer Verschärfung der ENEV übertrifft Bayern die vorgegebenen Werte daher immer noch um zehn Prozent.



Wie oft Umweltkriterien bei der Vergabe eine Rolle spielen, wissen die Ministerien nicht. Eine Abfrage, welche Kriterien in der Vergangenheit angewendet wurden, würde einen unverhältnismäßig hohen Aufwand erfordern. Durch das Vergabehandbuch Bayern seien alle Behörden allerdings verpflichtet, bei öffentlichen Aufträgen auch die Umweltrichtlinien zu beachten. Dazu gehören auch Abfallvermeidung und Abfallverwertung.

Der Anteil an reinen Elektroautos im staatlichen Fuhrpark: 0,7 Prozent

Weniger gut sieht es bei der alternativen Mobilität aus. Zwar haben alle staatlichen Verwaltungen einen Dienst-Pkw mit Erdgas-, Hybrid- oder Elektroantrieb in ihrem Fuhrpark. Der Anteil an reinen Elektrofahrzeugen am Gesamtbestand beträgt allerdings nur 0,7 Prozent. Entsprechend haben derzeit noch zwei Drittel der Fahrzeuge einen Co2-Ausstoß von mehr als 130 Gramm pro Kilometer.



Völlig blank ist die Staatsregierung beim Thema biologische Lebensmittel in Kantinen. Dazu lägen keine Zahlen vor, heißt es in der Antwort. Auch ist nicht bekannt, welche Kantinen Fleischwaren anbieten, die mit importierten gentechnisch veränderten Futtermitteln produziert wurden beziehungsweise aus Massentierhaltung stammen. Das gleiche gilt für vegetarische Nahrungsmittel aus industrieller Landwirtschaft.



Gerade das Thema Kantinenessen ist dem FW-Abgeordneten Fahn besonders wichtig, weil in industriell erzeugtem Fleisch, Getreide und Gemüse Rückstände des umstrittenen Totalpestizids Glyphosat zu finden seien. Er fordert daher eine Bio-Initiative für Lebensmittel in staatlichen Kantinen, um Beamte und Angestellte im öffentlichen Dienst vor den gesundheitlichen Gefahren industrieller Landwirtschaft und Agrogentechnik zu schützen. „Die Nachhaltigkeitsstrategie der Staatsregierung“, sagt Fahn der Staatszeitung, „darf nicht nur auf dem Papier stehen – sie muss auch umgesetzt werden.“ (David Lohmann)



INFO: ÖPNV-Zuschüsse für Staatsdiener und Bürger

Um Beamte und Angestellte des öffentlichen Diensts zum Umstieg auf öffentliche Verkehrsmittel zu bewegen, hat die Staatsregierung Job-Ticket-Vereinbarungen mit Deutscher Bahn, dem Münchner Verkehrsverbund und der Bayerischen Oberlandbahn abgeschlossen. Dadurch erhalten die Beschäftigen Rabatte von bis zu 13 Prozent auf die regulären Abo-Preise. Nicht dabei ist allerdings der Verkehrsverbund Großraum Nürnberg (VGN) – die Nachfrage sei zu gering gewesen. Das überrascht: Im VGN-Einzugsbereich wohnt ein Viertel aller rund 330 000 bayerischen Staatsdiener. Darüber hinaus existieren auch auch private „Job-Ticket-Vereine“, die sich aus Mitgliedern zusammensetzen, die einer Dienststelle des Freistaats angehören. Des Weiteren dürfen Polizisten in Uniform kostenlos Bus und Bahn benutzen. Beamte in München in den Gehaltsgruppen unter A8 erhalten ebenfalls einen Fahrkostenzuschuss. Einen monatlichen Zuschuss in Höhe von 25 Euro wie das Land Baden-Württemberg den Beschäftigten der Landesverwaltung seit Anfang 2016 zahlt, lehnt die Staatsregierung ab. In Hessen fahren Staatsbedienstete seit diesem Jahr mit dem Jobticket sogar im gesamten öffentlichen Personennah- und Regionalverkehr des Landes kostenfrei. Die Staatsregierung will das Geld lieber in den Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs investieren.



Für alle Münchner Bürger zahlt die Staatsregierung allerdings derzeit ein Neukunden-Spezial, um die Luftqualität zu verbessern. Wer zum Monatsersten im Juni oder Juli ein IsarCardAbo abschließt, fährt zwölf Monate zum Preis von neun. (loh)