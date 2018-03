Nicht alle bayerischen Behörden verzichten auf Glyphosat

Glyphosat ist das meistverkaufte Unkrautvernichtungsmittel der Welt. Bekannt ist es vor allem unter dem Markennamen „Roundup“ von Monsanto. Das Herbizid ist laut Krebsforschungsagentur der Weltgesundheitsorganisation wahrscheinlich krebserregend beim Menschen – und trägt maßgeblich zum Artensterben in der Agrarlandschaft bei. Hans Jürgen Fahn (Freie Wähler) hakte aus diesem Grund bei der Staatsregierung nach, in welchen staatlichen Behörden, Einrichtungen, Betrieben und öffentlichen Anlagen auf den Einsatz von glyphosathaltigen Pestiziden verzichtet wird.



Das Landwirtschaftsministerium antwortet, die Staatsbauverwaltung verzichte beim Unterhalt der von ihr verwalteten Straßen und beim staatlichen Hochbau vollständig auf den Einsatz von glyphosathaltigen Unkrautvernichter. Die Verwaltung der staatlichen Schlösser, Gärten und Seen habe Glyphosat im August 2016 dauerhaft verboten. Regierungen, Verwaltungsgerichte, polizeiliche Liegenschaften und staatliche Feuerwehrschulen würden „im weit überwiegenden Teil“ darauf verzichten, gleiches gelte für das Landesamt für Maß und Gewicht sowie die Dienststellen der Eich- und Beschussverwaltung. Im bayerischen Justizvollzug werden ebenfalls „soweit wie möglich“ keine glyphosathaltigen und sonstigen Pflanzenschutzmittel ausgebracht.

"Der aktuelle Standard in Forschung und Lehre muss abgebildet werden"

Nicht vollständig auf Glyphosat verzichten wollen zwei bayerische Hochschulen. Welche, schreibt das Ministerium nicht. Sie „sind aber auf intensiver Suche nach geeigneten Ersatzmitteln“, heißt es in der Antwort. Die Hochschule Weihenstephan-Triesdorf kann den Einsatz von Glyphosat nicht generell ausschließen, solange glyphosathaltige Produkte nicht verboten sind. Grund: Es müsse „der aktuelle Standard in Forschung und Lehre abgebildet werden“, so das Landwirtschaftsministerium.



Laut Staatsregierung hat die Landesanstalt für Landwirtschaft dieses Jahr auf eine glyphosatfreie Bewirtschaftung umgestellt. Auf den Nichtkulturlandflächen der 47 Ämter für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (ÄELF) würden ebenfalls weder glyphosathaltige noch andere Unkrautvernichter angewendet. Zwei ÄELF greifen allerdings auf gärtnerisch genutzten Flächen auf ein Molluskizid zurück. Das ist ein chemisches Mittel, das Weichtiere tötet – insbesondere Schnecken. Sechs ÄELF setzen Pflanzenschutzmittel auf Versuchsflächen ein, davon fünf auch glyphosathaltige Produkte.



Die Immobilien Freistaat Bayern (IMBY) wird laut Landwirtschaftsministerium künftig auf die Verwendung von glyphosathaltigen Pflanzenschutzmitteln verzichten. Gleiches gelte für das Unternehmen Bayerische Staatsforsten bei der Waldbewirtschaftung.



FW-Abgeordneter Fahn fordert, Glyphosat bundesweit zu verbieten und rasch Alternativkonzepte für die Landwirtschaft zu entwickeln. (David Lohmann)