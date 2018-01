Nur sechs Prozent der Taxis in Bayern fahren elektrisch

SPD-Fraktionschef Markus Rinderspacher fordert eine Förderung von E-Taxis durch den Freistaat. „Wenn wir umfassende Fahrverbote für Diesel verhindern wollen, müssen wir schadstoffarmen Verkehr fördern – nur dann wird die Luft in den Städten sauberer“, erklärt er. Der Abgeordnete wollte daher wissen, wie die Staatsregierung die Zulassung von E-Taxen erhöhen will.



Das Verkehrsministerium schreibt in seiner Antwort, bayernweit seien aktuell 8195 Taxis konzessioniert – davon zehn Elektrotaxen (0,12 Prozent) und 515 Hybridfahrzeuge (6,3 Prozent). Von diesen fährt mit 449 Fahrzeugen der Großteil in München. In Nürnberg sind es lediglich 22, in Kaufbeuren und Kempten jeweils fünf. In den anderen Städten und Landkreisen jeweils ein bis zwei Hybridfahrzeuge.



Um den Absatz von Elektroautos zu erhöhen, hat die Bundesregierung 2016 eine Prämie eingeführt. Damit sollte das ursprüngliche Ziel, bis 2020 eine Million E-Autos auf Deutschlands Straßen zu bringen, zumindest ansatzweise erreicht werden. Die Prämie beträgt für reine Elektrowagen mit Batterie 4000 Euro und für Hybridautos 3000 Euro. Finanziert werden sie je zur Hälfte vom Bund und dem jeweiligen Hersteller.



Laut Ministerium prüfe der Bund aktuell im Rahmen des Nationalen Forums Diesel, wie man zusätzlich die Einführung von E-Taxen durch geeignete Fördermaßnahmen unterstützen kann. „Die konkreten Details stehen noch nicht fest“, heißt es in der Antwort. Allerdings sei auch die Automobilindustrie gefordert, ein für den Taxieinsatz geeignetes Modell als Elektrovariante oder Plug-In-Hybrid auf den Markt zu bringen.

SPD: "Schwarzer-Peter-Spiel der Schwarzen in Bund und Freistaat"

Andere Bundesländer treiben die Förderung offensiver an. Hessen hat Möglichkeiten zur Fahrzeugförderung in seinem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz so formuliert, dass dort auch eine Förderung von E-Taxen möglich ist. Thüringen hat ein Förderprogramm für gewerbliche Elektrofahrzeuge aufgelegt, das auch Taxenfahrzeuge umfasst. Und Berlin hat ein Förderprogramm des Landes zur Umrüstung der Taxenflotte auf umweltfreundliche Fahrzeuge angekündigt.



Bayern will mit solchen Maßnahmen noch warten. „Da noch zu wenige für den Taxieinsatz geeignete Elektrofahrzeuge auf dem Markt erhältlich sind, beobachtet die Staatsregierung gegenwärtig die weitere Marktentwicklung und die Entwicklung von Förderprogrammen auf Bundesebene“, schreibt das Ressort von Verkehrsminister Joachim Herrmann (CSU). Erst mal solle der Bund die rechtlichen Rahmenbedingungen schaffen.



Rinderspacher hält dies für eine Schutzbehauptung. Er spricht von einem „Schwarzer-Peter-Spiel der Schwarzen in Bund und Freistaat“ und verweist auf das fortschrittliche Engagement anderer Bundesländer. Auch die Stadt München fördere E-Taxis mit einem Etat von zwei Millionen Euro, und im Schweizer Kanton Basel werden E-Taxis sogar mit bis zu 10 000 Franken gefördert. (David Lohmann)