Opposition droht Söder mit Untersuchungsausschuss

Nach Medienberichten über einen Geldwäscheverdacht im Umfeld des Verkaufs von 33.000 GBW-Wohnungen aus dem Bestand der Bayern-LB im Jahr 2013 gibt es nun auch in der SPD Überlegungen zur Einsetzung eines Untersuchungsausschusses. In einer von ihrer Fraktion beantragten Aktuellen Stunde erklärte SPD-Landeschefin Natascha Kohnen, bezüglich des Verkaufs an ein Konsortium um das Augsburger Immobilien-Unternehmen Patrizia gebe es noch viele offene Fragen. Entweder Finanzminister Markus Söder beantworte diese umfassend "oder wir müssen diesen Fall untersuchen", sagte Kohnen. Zuvor hatten schon Grüne und Freie Wähler einen Untersuchungsausschuss ins Gespräch gebracht. Die Opposition bemängelt vor allem, dass noch immer nicht alle Investoren aus dem Konsortium um die Patrizia bekannt sind.

Die CSU warf der SPD vor, im Vorfeld des Landtagswahlkampfes "alte Kamellen aufzuwärmen", wie ihr Abgeordneter Florian Herrmann sagte. Für den Vorwurf der Geldwäsche gebe es keine belastbaren Hinweise. Söder appellierte an die Opposition, sich an "Fakten und nicht an Verschwörungstheorien" zu halten. Beim GBW-Verkauf sei "alles nach Recht und Gesetz gelaufen". Das sei von der Justiz und der EU-Kommission mehrfach bestätigt worden. Anders als von der Opposition suggeriert seien die GBW-Wohnungen nicht dem Wohnungsmarkt entzogen worden. Sie existierten weiterhin, die Mieter dort seien besser geschützt als viele auf dem freien Wohnungsmarkt.



Kohnen hatte es als "krasse Fehlentscheidung" bezeichnet, die vielfach sozialgebundenen GBW-Wohnungen zu verkaufen. Sie widersprach der Darstellung Söders, dass die EU dies im Rahmen der Landesbank-Konsolidierung angeordnet hatte. Wie Freie Wähler und Grüne auch forderte Kohnen angesichts der sich verschärfenden Wohnraumknappheit die deutliche Aufstockung der Bauförderung des Freistaats. In dem kommenden fünf Jahren müssten mindestens 25.000 Sozialwohnungen entstehen. Für die CSU verwies Alexander König auf die dafür bereits eingeleiteten Maßnahmen.

(Jürgen Umlauft)