Mit den Stimmen der CSU hat der Landtag das neue Kommunalwahlrecht verabschiedet. Kernpunkt ist ein geändertes Auszählverfahren bei der Besetzung von Bezirks-, Kreis-, Stadt- und Gemeinderäten. Die CSU-Fraktion wollte hier ursprünglich eine Rückkehr zum Verfahren nach d’Hondt, das bei der Berechnung der Sitzverteilung auf der Basis des Wahlergebnisses große Parteien bevorzugt. Nach Protesten der Opposition und dem eindeutigen Ergebnis einer Expertenanhörung einigten sich die Fraktionen dann aber auf das allgemein als das Wahlergebnis am gerechtesten widerspiegelnde Verfahren nach Sainte-Laguë-Schepers. Dieses wird nun bereits bei der Bezirkstagswahl am 15. Oktober 2018 Anwendung finden.



Das neue Gesetz ist zudem darauf ausgelegt, Zahl und Umfang von Nachwahlen bei Unregelmäßigkeiten sowie Tod oder Verzicht eines Kandidaten auf ein Mindestmaß zu reduzieren. Dafür wurden Nachwahlgründe gestrichen und die Nachwahl in der Regel auf den jeweils betroffenen Stimmbezirk begrenzt. Verboten werden künftig Listenverbindungen mehrerer Parteien und Gruppierungen, dafür dürfen unter bestimmten Voraussetzungen aus einzelnen Parteien mehrere Listen zur Wahl angemeldet werden. Bei Bürgerversammlungen wird das Rederecht auf Jugendliche und im Ort lebende Nicht-EU-Ausländer ausgeweitet.

SPD: "Die CSU hat sich einem großen Wurf verweigert"

Für die CSU erklärte der Abgeordnete Andreas Lorenz, mit dem neuen Gesetz würden alle notwendigen Konsequenzen aus den Erfahrungen der Kommunalwahl 2014 gezogen. Innenminister Joachim Herrmann sprach von einer „sinnvollen Fortschreibung des Kommunalwahlrechts“.



Die SPD stimmte gegen die Vorlage, Grüne und Freie Wähler enthielten sich. Alle Oppositionsfraktionen kritisierten aber die Zulassung mehrerer Wahlvorschläge aus einer Partei als „Tarnlisten“. Zudem stieß auf Unverständnis, dass Bürgermeister und Landräte künftig auch auf Kreistags- und Gemeinderatslisten kandidieren dürfen. Dies seien „Scheinkandidaturen“, weil in der Praxis kein Amtsträger seinen Posten für einen ehrenamtlichen Ratssitz aufgeben werde.



Die Opposition scheiterte zudem mit Anträgen zur Absenkung des Wahlalters auf 16 Jahre, zur Zulassung geistig Behinderter zur Kommunalwahl, zur Ausweitung des passiven Wahlrechts für EU-Bürger und zur Abschaffung der Altersgrenze für die Wählbarkeit von Bürgermeistern und Landräten. Harry Scheuenstuhl (SPD) erklärte, das neue Wahlrecht hätte ein großer Wurf werden können, dem habe sich die CSU aber verweigert. Jürgen Mistol (Grüne) vermisste weitreichende Transparenzregeln, Joachim Hanisch (Freie Wähler) klagte über mehrere Verschlechterungen im Vergleich zur bisherigen Rechtslage. (Jürgen Umlauft)