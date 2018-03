Gegen die Stimmen der Opposition hat der Landtag den Nachtragshaushalt für 2018 beschlossen. Er sieht für 2018 die Rekordsumme von 60 Milliarden Euro vor. Im Vergleich zu den ursprünglichen Planungen aus dem Vorjahr bedeutet dies einen Ausgabenzuwachs um mehr als 500 Millionen Euro. Der Ausgabenanstieg hält damit – ohne die Zahlungen in den Länderfinanzausgleich in Höhe von 5,9 Milliarden Euro – die selbstgesteckte Zielmarke von drei Prozent ein. Dank der weiter steigenden Steuereinnahmen kann der Freistaat die Mehrausgaben ohne neue Kredite schultern. An Altschulden werden weitere 1,5 Milliarden Euro getilgt. Der Gesamtschuldenstand des Freistaats sinkt damit bis Ende 2018 auf knapp 27 Milliarden Euro. 7,5 Milliarden davon stammen aus der Rettung der Landesbank vor neun Jahren.



Mit 23 Milliarden Euro größter Einzelposten im Haushalt sind die Personalausgaben für die Staatsbediensteten. Ihr Anteil an den Gesamtausgaben bleibt allerdings mit 38,4 Prozent nahezu konstant. Die Leistungen für den kommunalen Finanzausgleich steigen auf 9,51, die Investitionen auf 7,2 Milliarden Euro. „So einen Haushalt hatte der Freistaat noch nie“, würdigte Finanzstaatssekretär Albert Füracker das Zahlenwerk. Man unterstütze die Kommunen auf Rekordniveau und habe die Herausforderung Flüchtlinge und Asyl gestemmt, trotzdem bleibe die Rücklage im Haushalt mit rund sechs Milliarden Euro stabil und könnten Schulden getilgt werden. Der Haushalt sei ein „echtes Kraftpaket für Bayern“ und schaffe die Grundlagen für eine gute Entwicklung in den kommenden Jahren.



CSU-Fraktionsvize Karl Freller sprach von einem „Paradehaushalt“. Es sei nirgends gekürzt, aber in vielen Bereichen draufgelegt worden. Der Freistaat zeichne sich durch eine solide und verantwortungsvolle Finanzpolitik aus, die für die Bundesrepublik vorbidlich sei. Mit dem Weg zur Schuldenfreiheit sei man auf dem richtigen Weg. 2018 baue der Freistaat jede Minute 3000 Euro Altschulden ab, was gleichzeitig 150 Euro Zinsersparnis bringe.

CSU: Freistaat baut jede Minute 3000 Euro Altschulden ab

Für die SPD erklärte Haushaltssprecher Harald Güller, die Staatsregierung werde ihrem Anspruch auf ein zukunftsfähiges Bayern mit diesem Haushalt nicht gerecht. Es fehlten kräftige Investitionen in den Wohnungsbau, in Bildung und Kinderbetreuung sowie in den öffentlichen Nahverkehr und die Digitalisierung. Alle SPD-Anträge dazu, die „solide gegenfinanziert“ gewesen seien, habe die CSU abgelehnt. Zudem erinnerte Güller daran, dass der Freistaat für die Rettung der Landesbank nach wie vor minütlich 8000 Euro Kreditzinsen zahlen müsse. Grünen-Fraktionschef Ludwig Hartmann warf der Staatsregierung vor, nichts für den Schutz der natürlichen Lebensgrundlage zu tun. „Dieser Haushalt ist zukunftsvergessen“, sagte Hartmann. Nötig seien mehr Ausgaben für den Klimaschutz und für Maßnahmen zum Erhalt der Artenvielfalt. Die Freien Wähler forderten die Entlastung der Bürger von Steuern und Gebühren. Ihr Abgeordneter Bernhard Pohl nannte in diesem Zusammenhang die Abschaffung der Straßenausbaubeträge und der Kindergartengebühren. (Jürgen Umlauft)