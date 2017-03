Rekordausgaben zur Fluchtursachenbekämpfung

Der Freistaat hat seit der Flüchtlingskrise seine Ausgaben für Entwicklungsarbeit deutlich erhöht. Knapp eine halbe Million der 2,3 Millionen Euro erhielt 2016 allein das Technische Hilfswerk (THW), um den Bau von Wasserversorgungsleitungen im Nordirak mit Trinkbrunnen in Flüchtlingscamps voranzutreiben. Das ist mehr, als im Doppelhaushalt 2014/2015 überhaupt für Entwicklungsarbeit zur Verfügung stand. Außerdem bekam zum Beispiel der Verein Orienthelfer des Kabarettisten Christian „Fonsi“ Springer gut 400 000 Euro, um im Libanon eine neue Handwerkerschule für Jugendliche aufzubauen.



Dieses Jahr stehen der Staatsregierung 2,6 Millionen Euro für Hilfsprojekte zur Verfügung, erklärte der Referatsleiter für Internationale Beziehungen in der Staatskanzlei, Michael Köller, im Europaausschuss. Hinzu komme das Sonderprogramm zur Schaffung von „Perspektiven für Flüchtlinge in ihren Heimatländern“ mit insgesamt 20 Millionen Euro im Doppelhaushalt 2017/2018. Damit sollen Projekte im Nordirak, Libanon, Senegal und in Tunesien gefördert werden – vorrangig in der Wasser- und Gesundheitsversorgung, der schulischen und beruflichen Bildung sowie in der Frauen- und Verwaltungspolitik.



Um die Zusammenarbeit mit der Zivilgesellschaft zu stärken, will die Staatsregierung das Promotorenprogramm ausbauen (siehe Info). „Das ist ein gutes Instrument zur Vernetzung der zivilgesellschaftlichen Inlandsarbeit“, erläuterte Köller. Statt vier werden jetzt sieben Promotorenstellen gefördert. Darüber hinaus werde auch die Zusammenarbeit im Bereich Bildung und Ausbildung mit anderen Staaten und Regionen intensiviert, beispielsweise in Brasilien, Indien, Südafrika und Tunesien. Dort hat Europaministerin Beate Merk Ende letzten Jahres die Urkunden an die frisch ausgebildeten Mechatroniker überreicht.



Der Landtag unterstützt seit 2016 ebenfalls die Entwicklungsarbeit. Durch seine Hilfe erhielten Flüchtlinge im Camp Domiz im Nordirak insgesamt 100 Stipendien, versichert Sybille Lux von der Landtagsverwaltung. Der Landtag übernehme dabei die Bildungskosten von „Jesuit Worldwide Learning“, einem Werk des Jesuitenordens, in Höhe von 30 000 Euro im Jahr 2016 und in Höhe von je 55 000 Euro in diesem und im nächsten Jahr. Dort werden Sprachangebote in Englisch, berufliche Bildung und ein Diplomstudiengang im Bereich Geisteswissenschaften gefördert.



Die Opposition lobte zwar das gestiegene finanzielle Engagement, übte allerdings viel Kritik an dem Bericht. Jürgen Mistol (Grüne) wunderte sich, warum trotz der Fluchtursache Klimawandel das Umweltministerium keine entwicklungspolitischen Aktivitäten unternehme. „Wenn man das Ministerium fragt, sagen sie, sie haben kein Geld und kein Personal“, antwortete Köller. Dabei kann das Ressort ebenfalls auf die heuer 12,6 Millionen Euro zurückgreifen.



Die SPD sah Bayern bei den Ausgaben im Vergleich zu anderen Bundesländern schlecht aufgestellt. „Ich halte es außerdem für schwierig, Entwicklungsarbeit und Fluchtursachenbekäpfung zu vermischen“, mahnte deren Abgeordneter Hans-Ulrich Pfaffmann. Er plädierte stattdessen dafür, die Fluchtursachen genauer zu analysieren. Diese seien in erster Linie auf die sehr aggressive Handels- und Wirtschaftspolitik der Europäischen Union zurückzuführen.



Die Freien Wähler kritisierten, dass der Bericht statt wie vorgesehen im Jahr 2015 erst jetzt erschien. „So haben wir als Landtag keine Möglichkeit mehr, unserer Kontrollfunktion nachzukommen“, klagte deren Abgeordneter Hans Jürgen Fahn. Außerdem wollte er wissen, warum es keine Hilfsprojekte in Afghanistan gibt. Die Staatsregierung stuft das Land immerhin als sicheres Herkunftsland ein. Köllers Antwort: „Weil dort momentan keiner ist, mit dem wir zusammenarbeiten können.“ (David Lohmann)

INFO: Promotorenprogramm

Das „Promotorenprogramm für die entwicklungspolitische Bildungsarbeit der Zivilgesellschaft“ setzt sich seit 2013 für eine sozial gerechte und global nachhaltige Entwicklung ein.



Promotoren: In den 16 Bundesländern gibt es derzeit 73 Fachpromotoren. Sie helfen Gruppen und Vereinen bei der Entwicklungsarbeit. Hinzu kommen 36 Regionalpromotoren, welche das Thema in die Kommunen tragen. Drei IBQ-Promotoren bieten allgemeine Informationen, Beratung und Qualifizierung an. Und die 15 Netzwerkkoordinatoren sorgen für die Umsetzung und beraten auf Landesebene.



Ziele: Ökologische Zukunftsfähigkeit, globale Gerechtigkeit, Menschenrechte, Antirassismus und Partizipation. Außerdem sollen Netzwerke aufgebaut, Teilnehmer qualifiziert und die Rahmenbedingungen für zivilgesellschaftliches Engagement verbessert werden.



Träger: Als Konsortium für die bundesweite Koordination, Entwicklung und Verwaltung verantwortlich sind die Arbeitsgemeinschaft der Eine Welt-Landesnetzwerke und die Stiftung Nord-Süd-Brücken. Die Programmumsetzung in den Bundesländern obliegt den Eine Welt-Landesnetzwerken.



Förderung: Das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung übernimmt 60 Prozent der Personal-, Sach- und Verwaltungskosten. Die beteiligten Länder tragen jeweils 40 Prozent zu dem entwicklungsbezogenen Bildungsprogramm bei.



Mehr Infos: Online unter www.eine-welt-promotoren-bayern.de (loh)