Schneller und sauberer durch den Freistaat

Mehr Geld vom Bund, stärkere Investitionen der Bahn: Insbesondere die Strecken in der Region München sollen kräftig ausgebaut werden. Hoffnung auf schnelleres Reisen dürfen sich aber auch Pendler in Nürnberg und anderen Regionen machen. Außerdem soll eine Elektromobilitätsstrategie den Dieselverkehr reduzieren.

Innenminister Joachim Herrmann hat für die kommenden Jahre spürbar steigende Investitionen in das bayerische Schienennetz angekündigt. Zum einen werde der Freistaat von der im Koalitionsvertrag der Bundesregierung vereinbarten Verdreifachung der Fördergelder im Rahmen des Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzes profitieren, mit denen Maßnahmen in den S-Bahn-Netzen München und Nürnberg finanziert werden können, zum anderen stocke die Bahn ihre Investitionen bis 2021 kontinuierlich von zuletzt 1,3 auf 1,7 Milliarden Euro im Jahr auf, berichtete Herrmann in Wirtschaftsausschuss.



Als aktuelle Verbesserungen nannte Herrmann den direkten Bahnanschluss des Münchner Flughafens über die neue Neufahrner Kurve ab Dezember und die baldige Teileröffnung des neuen Würzburger Bahnhofs. Mit dem Ausbau der Strecke München-Lindau werde heuer ebenso begonnen wie mit dem Bau zusätzlicher Bahnhöfe zum Beispiel in Ingolstadt und Rosenheim. In die konkreten Planungen eingestiegen werde beim Ausbau der Strecken München-Mühldorf-Freilassing und Augsburg-Ulm sowie bei der Elektrifizierung der Strecke Hof-Marktredwitz-Regensburg. Auch das Nürnberger S-Bahn-Netz solle ausgeweitet und mit höheren Kapazitäten ausgestattet werden.

28 Maßnahmen stehen im Fokus, 23 davon sind in Bau oder Planung

Besonders umfangreich wird nach den Plänen Herrmanns der Bahnausbau in der Region München ausfallen. Dort stünden derzeit 28 Maßnahmen im Fokus, 23 davon seien bereits in Bau oder Planung. Kernstück sei die zweite Stammstrecke, nach deren Fertigstellung 2026 das Fahrtenangebot im Münchner S-Bahn-Netz um 40 Prozent gesteigert werden soll. Herrmann kündigte zudem eine schon Ende des Jahres beginnende Modernisierung der S-Bahn-Flotte an. Die derzeit 17 Jahre alten Fahrzeuge sollen nach und nach ersetzt und durch zusätzliche Triebzüge ergänzt werden. Dank längerer Züge würden damit auch die Beförderungskapazitäten erweitert. Ziel sei es, mehr Menschen zum Umstieg auf öffentliche Verkehrsmittel zu bewegen, um damit die Bemühungen zur Luftreinhaltung in der Stadt zu unterstützen.



Mit einer Elektromobilitätsstrategie für die Schiene will die Staatsregierung laut Herrmann bayernweit den Anteil des Dieselverkehrs deutlich senken. In die Strategie seien zahlreiche Bahnstrecken, darunter das Oberlandnetz südlich von München und die Linie von Neu-Ulm über Memmingen nach Kempten aufgenommen worden. Die Umrüstung soll entweder durch Elektrifizierung der Strecke oder den Einsatz innovativer Antriebstechniken erfolgen. Dafür sollen mehrere Modelle in Pilotversuchen getestet werden.



Bei den Abgeordneten stieß Herrmann mit seinen Plänen auf große Zustimmung. Der SPD-Verkehrspolitiker Bernhard Roos forderte aber noch größere Anstrengungen bei der Elektrifizierung. Dass aufgrund von Lücken im E-Netz immer noch viele Dieselzüge unter Fahrdraht unterwegs sein müssten, müsse aus ökonomischen wie ökologischen Gründen schnell beendet werden. Für die Freien Wähler verlangte Thorsten Glauber in diesem Zusammenhang vom Freistaat, Planung und Bau von Elektrifizierungen verstärkt vorzufinanzieren. Damit ließen sich viele Projekte schneller verwirklichen, da die Gelder des eigentlich zuständigen Bundes nur sehr langsam flössen. Markus Ganserer (Grüne) appellierte an die Bahn, ihre Investitionspläne noch stärker auszuweiten. Mit 100 Euro pro Einwohner und Jahr stecke das Unternehmen zwar mehr Geld in das bayerische Netz als in anderen Bundesländern, Österreich oder die Schweiz gäben aber das Zwei- bis Dreifache davon aus. Entsprechend modern sei die dortige Infrastruktur. (Jürgen Umlauft)