Selbst Flüchtlingshelfer werden attackiert

Pöbeleien, Faustschläge und Molotowcocktails auf Flüchtlingsheime: Seit der Flüchtlingskrise sinkt die Hemmschwelle zu Gewalt gegen Ausländer in Bayern. Fast 2300 rechtsextreme Straftaten gab es im Jahr 2015. Die innenpolitische Sprecherin der Grünen im Landtag, Katharina Schulze, wollte daher wissen, wie sich die Zahl der rassistischen Übergriffe auf Asylsuchende, Unterkünfte und Flüchtlingshelfer im Jahr 2016 entwickelt hat. „Immer öfter geraten leider auch sie in das Visier ausländerfeindlicher Gewalttäter“, erklärt die Fraktionsvize. Die Antwort der Staatsregierung nennt sie „erschreckend“.



Laut Innenministerium ist die Zahl der fremdenfeindlichen Angriffe auf Flüchtlingsheime in den ersten neun Monaten des vergangenen Jahres ist in Bayern erneut deutlich gestiegen. In den ersten drei Quartalen des Jahres 2016 gab es demnach 340 Angriffe auf Flüchtlinge sowie 75 Straftaten gegen Asylunterkünfte – darunter etliche Brandanschläge. Laut aktuellem Verfassungsschutzbericht waren im gesamten Jahr 2015 in Bayern „nur“ 66 Angriffe auf Unterkünfte gezählt worden – im Jahr 2014 waren es 22.



In 14 Fällen wurden Hilfsorganisationen, ehrenamtliche oder freiwillige Helfer Opfer rechtsextremer Gewalt. Wie aus der Antwort des Ministeriums hervorgeht, wurden häufig die rechtsmotivierten Angriffe von den Pressestellen der Polizei nicht bekanntgegeben. „Nur zwei Fälle wurden der Öffentlichkeit mitgeteilt und in nur drei Fällen konnten die Täter ermittelt werden“, ergänzt Schulze.



Wenig überraschend: 97 Prozent der insgesamt 429 Fälle werden von der Staatsregierung als „rechtsmotiviert“ eingestuft. Wie viele verwundete Personen und welche Art der Verletzungen es durch die Übergriffe gab, kann das Ressort von Innenminister Joachim Herrmann (CSU) nicht sagen.

In den einzelnen Regierungsbezirken fällt die Bilanz bei den rechtsextremen Straftaten unterschiedlich aus. Unrühmlicher Spitzenreiter ist Oberbayern. Laut Innenministerium wurden dort 116 Straftaten gegen Flüchtlinge verübt, 17 Unterkünfte angegriffen und fünf Flüchtlingshelfer attackiert. Auf Platz zwei folgt Niederbayern mit 65 Delikten gegen Asylbewerber, 13 Anschläge auf deren Unterkünfte und einem Übergriff auf Helfer. In Schwaben kam es zu 46 Straftaten gegen Flüchtlinge, zehn Straftaten gegen Wohnungen und einer Straftat gegen einen Helfer. In Mittelfranken wurden 34 rassistische Übergriffe, elf Angriffe auf Wohneinheiten und zwei Delikte gegen Ehrenamtliche gezählt. In Oberfranken gab es 28 Gewalttaten gegen Geflüchtete, neun Attacken auf Asylunterkünfte und drei Straftaten gegen Flüchtlingshelfer. In Unterfranken fanden 26 Gewalttaten gegen Heimatvertriebene, fünf gegen Unterkünfte und eine Gewalttat gegen einen Helfer statt.



Das Innenministerium verweist darauf, dass die vorgelegten Zahlen nur einen vorläufigen Charakter haben, da die Gesamtzahl aller Delikte erst nach dem Meldeschluss am 31. Januar dieses Jahres mit dem bayerischen Landesamt für Verfassungsschutz abgestimmt wird. „Somit können bei den erhobenen Zahlen durch Korrekturen noch Änderungen respektive Verschiebungen auftreten“, heißt es in der Antwort des Ministeriums.



Die Landtags-Grünen fordern schon jetzt landesweite Notfallpläne zum Schutz bedrohter Einrichtungen. Ebenso notwendig sei die Schaffung einer Koordinierungsstelle Demokratie und die Überarbeitung des bayerischen Handlungskonzepts gegen Rechtsextremismus. Außerdem verlangt Schulze einen besseren Schutz vor rechter Gewalt. Die Aufklärungsquote nach Angriffen auf Flüchtlingsunterkünfte lag 2015 mit 46,2 Prozent deutlich unter der allgemeinen Aufklärungsquote in Bayern von 64,4 Prozent. „Ziel muss es sein“, fordert Schulze, „durch höheren Ermittlungs- und Fahndungsdruck mehr Täter dingfest zu machen.“ (David Lohmann)

INFO: Rechts- und Linksextremismus in Bayern



Rechtsextremismus: Laut bayerischem Landesamt für Verfassungsschutz (BayLfV) sind aktuell 2390 Personen der rechtsextremistischen Szene in Bayern zuzurechnen. 1000 davon sind gewaltorientiert – darunter 700 Neonazis und 300 Skinheads. Die Gewalttaten reichen von Übergriffen auf Minderheiten bis hin zu Brand- und Sprengstoffdelikten.



Rechte Gewalttaten: Im Jahr 2015 wurden in Bayern offiziell 91 rechtsextremistisch motivierte Gewaltdelikte registriert (2014: 66). Dabei handelt es sich überwiegend um Körperverletzungsdelikte. Zusätzlich gab es 2201 (2014: 1862) sonstige rechtsextremistische Straftaten. Davon waren 1364 neonazistisch (2014: 1324), 728 fremdenfeindlich (2014: 395) und 110 antisemitisch motiviert (2014: 143).



Linksextremismus: Laut BayLfV sind derzeit 3530 Personen der linksextremistischen Szene in Bayern zuzurechnen – darunter rund 690 gewaltbereite Linksextremisten. Für die meisten der linksextremistisch motivierten Gewalttaten sind Autonome verantwortlich. Ihr Ziel sei es, den Staat und seine Einrichtungen auch mit Gewalt zu zerschlagen.



Linke Gewalttaten: Nachdem die Zahl der linksextremistischen Gewalttaten in Bayern zwischen 2012 und 2014 rückläufig war, ist 2015 mit 122 Gewalttaten wieder ein Anstieg zu verzeichnen. Dies ist laut BayLfV zum Teil auf die Proteste gegen den G7-Gipfel, aber auch auf Gewalttaten gegen politische Gegner, Polizeibeamte und Pegida-nahe Gruppierungen zurückzuführen. (LOH)