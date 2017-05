Ungeachtet der in einer Expertenanhörung des Landtags geäußerten harschen Kritik hält Heimatminister Markus Söder an seinen Plänen für eine Fortschreibung des Landesentwicklungsprogramms (LEP) fest. „Ich glaube, dass an dieser Stelle die Praxis die Theorie schlägt“, sagte Söder vor dem Wirtschaftsausschuss des Landtags. Sein LEP-Entwurf, der der letzte Baustein der von ihm initiierten Heimatstrategie sei, sei „moderat und modern“ und schaffe eine Balance zwischen den Entwicklungen in den Ballungsräumen und den ländlichen Gegenden. Die Opposition forderte Söder zu umfangreichen Korrekturen auf. „Dieser Entwurf tut Bayern nicht gut und darf so nicht umgesetzt werden“, urteilte der Grüne Martin Stümpfig.



Söder erklärte, Leitbild der LEP-Fortschreibung sei eine Dezentralisierung von Kompetenzen und das Aktivieren der ländlichen Räume. „Wir lassen mehr Demokratie und Mündigkeit der Bürger zu“, betonte er. Das LEP dürfe „kein Verhinderungsprogramm“ sein, sondern solle den Gemeinden neue Entwicklungschancen bieten. Dazu gehöre die Ausweitung des Raums mit besonderem Handlungsbedarf und des Systems der Zentralen Orte, was zusätzliche Fördermöglichkeiten eröffne, aber genauso die umstrittene Lockerung des Anbindegebots bei der Zulassung von Gewerbegebieten. Hier sei er fast täglich mit Anfragen aus Kommunen befasst, die über zu strenge, sie in ihrer Entwicklung behindernde Vorgaben klagten. Um den verschiedenen Bedürfnissen gerecht zu werden, bräuchten die Kommunen mehr Freiheiten.

Kommt es zu einer Flächenversiegelung, ruinösen Konkurrenz und Landschaftszerstörung?

Die Befürchtung, dass die Lockerung zu weiterer Flächenversiegelung, ruinöser Konkurrenz unter Kommunen und Landschaftszerstörung führe, teilte Söder nicht. „Das LEP hebelt kein Naturschutzrecht aus, Schutzgebiete bleiben erhalten“, erklärte er. Zudem blieben große Einzelhandelsprojekte ausgeschlossen. Auch stimme die Behauptung nicht, dass Bayern vor der „Totalbetonierung“ stehe. Tatsächlich sei der Freistaat nur zu 5,41 Prozent versiegelt, der niedrigste Wert unter den deutschen Flächenstaaten. „Wir öffnen die Tür nur ein kleines Stück und setzen dabei auf eine vernünftige Balance“, meinte Söder.



Die SPD-Abgeordnete Annette Karl bezeichnete es als „bedenklich“, dass Söder die massive Kritik der Experten an sich abprallen lasse. Sie widersprach seiner Auffassung, dass die LEP-Fortschreibung für einen Ausgleich zwischen strukturschwachen und -starken Regionen sorge. Mit der Ausweitung der Raums mit besonderem Handlungsbedarf und der Zentralen Orte verteile Söder Zuwendungen mit der Gießkanne, anstatt gezielt jenen zu helfen, die Unterstützung am dringendsten bräuchten.



Der Grüne Stümpfig vermisste in dem Entwurf für die Landesplanung wichtige Leitplanken. Diese seien für eine geordnete Landesentwicklung unentbehrlich. „Hier aber werden Schranken eingerissen, die sich Jahrzehnte bewährt und unser Bayern so liebenswert gemacht haben“, sagte Stümpfig. Söder beschwöre mit dem LEP einen „neoliberalen Geist“ herauf, unter dem die Umwelt und finanzschwache Kommunen zu leiden hätten. Johann Häusler (Freie Wähler) forderte Zielvorgaben für eine nachhaltige Flächenentwicklung und die stärkere Einbindung der regionalen Planungsverbände. Diese könnten am besten eine regional ausgewogene Entwicklung moderieren.



Söder bezeichnete die Oppositionskritik als „unangemessene Panikbeschreibung“. Ihn störe auch die „Bevormundung und Reglementierung“ in den Aussagen der Opposition. Hinter Söder stellte sich der CSU-Abgeordnete Walter Nussel. Nach seiner Ansicht werde die Debatte ums LEP zu einseitig geführt. „Wir können uns Vieles in der Ökologie nur leisten, weil wir wirtschaftlich erfolgreich sind“, erklärte Nussel. Das sei der Opposition und vielen Experten offenbar nicht bewusst. (Jürgen Umlauft)





INFO: Ergebnisse der Expertenanhörung im April zum LEP

Bei vielen Fachverbänden, vor allem bei Landes- und Regionalplanern und Naturschützern, aber auch beim Bauernverband, ist das LEP-Reformmodell von Heimatminister Markus Söder heftig umstritten. Bei einer Expertenanhörung im Landtag Ende April ließen die meisten Fachleute kaum ein gutes Haar an der Vorlage. Strikt abgelehnt wurde von den meisten Experten die Lockerung des Anbindegebots, weil dies nach deren Befürchtung zu mehr Flächenfraß und ruinöser interkommunaler Konkurrenz führen werde. Die Rede war von einer „verhängnisvollen Maßnahme“, der Gefahr einer „weiteren Verschandelung unserer Kulturlandschaft“ sowie einem möglichen Verfassungsverstoß. Lediglich Wirtschaftsverbände und der Gemeindetag äußerten sich positiv. Fast ausschließlich negativ bewerteten die Experten die geplante Ausweitung des Systems der Zentralen Orte, die der erforderlichen Bündelung von Strukturen auf dem Land zuwiderlaufe. Überwiegend kritisch waren zudem die Stellungnahmen zur Einführung größerer Mindestabstände von Überlandstromleitungen zur Wohnbebauung, da dies neue Konflikte mit Zielen des Naturschutzes bringen und den für die Energiewende nötigen Trassenausbau behindern könne. Kein klares Meinungsbild gab es bei der geplanten Änderung des Alpenplans im LEP, um den Bau einer Schischaukel am Riedberger Horn im Allgäu zu ermöglichen. Während Natur- und Umweltverbände sowie Regionalplaner das Vorhaben ablehnten, waren Vertreter der Wirtschaft, des Tourismus und der Landwirte dafür. (jum)