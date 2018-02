Staatsregierung soll Online-Handel erforschen

Angesichts der steigenden Bedeutung des Online-Handels soll die Staatsregierung die Folgen für Bayerns Kommunen und Einzelhändler überprüfen. Das fordert die SPD-Fraktion in einem neuen Landtags-Antrag. Die Staatsregierung soll dabei auch beantworten, welche Folgen das Online-Shopping für die innerstädtische Entwicklung in Bayern hat.



In einer Anfrage an das Finanzministerium wollte SPD-Kommunalexperte Klaus Adelt unter anderem wissen, wie viele Online-Händler in Bayern ihren Sitz haben, und wie viele bei den Finanzämtern registriert sind. Zu beiden Fragen liegen laut Antwort des Ministeriums keine Daten vor. Adelt wollte auch herausfinden, wie hoch die Umsätze von Amazon und eBay in Deutschland sind - auch dazu gibt es laut Staatsregierung keine belastbaren Erkenntnisse.



"Der digitale Wandel schreitet unaufhaltsam voran und Bayern befindet sich im Blindflug", kritisierte der SPD-Politiker.



Der Anlass der SPD-Forderung: Bayerns Bürger geben von Jahr zu Jahr mehr Geld im Online-Shopping aus. 2017 wuchsen die Umsätze im bayerischen Einzelhandel laut Statistischem Landesamt inflationsbereinigt um 3,7 Prozent. Den Löwenanteil dieses Zuwachses verbuchten die Online-Händler, während es in traditionellen Geschäften mit einem Plus von lediglich zwei Prozent eher mau aussah.

(dpa)