Überholt und nicht mehr zeitgemäß

Im Bildungsausschuss sind Anträge von Grünen und Freien Wählern gescheitert, das weitreichende Handy-Verbot an Bayerns Schulen umgehend zu lockern. Dieses sei nicht mehr zeitgemäß, argumentierten beide Fraktionen. Derzeit ist die Handy-Nutzung an Bayerns Schulen grundsätzlich untersagt, Ausnahmen kann die einzelne Lehrkraft im Rahmen ihres pädagogischen Ermessens gewähren. Schüler-, Eltern- und Lehrerverbände hatten sich kürzlich dafür ausgesprochen, die Regeln zur Handy-Nutzung den jeweiligen Schulgremien zu überlassen. Diese Forderung griffen Grüne und Freie Wähler nun mit Modifizierungen auf. Die CSU lehnte diesen Vorstoß ab und verwies auf den von Kultusminister Ludwig Spaenle zu diesem Thema angekündigten runden Tisch. Diesem Gespräch Spaenles mit Vertretern der Schulfamilie solle nicht vorgegriffen werden.

Das gegenwärtige Verbot lässt sich in der Praxis nicht mehr durchsetzen

Nach Ansicht von Thomas Gehring (Grüne) hat sich das gesetzliche Handy-Verbot an den Schulen überlebt. Anders als bei dessen Einführung 2006 sei die Handy-Nutzung inzwischen für fast alle Schüler der Normalfall. Um die Geräte in Zeiten der Digitalisierung sinnvoll in den Schulalltag zu integrieren, müssten schulspezifische Lösungen gefunden werden. Man dürfe Erstklässler und Abiturienten nicht länger über einen Kamm scheren. Die Schüler müssten altersgerecht einen „mündigen Umgang“ mit den Geräten erlernen, die zunehmend auch regulärer Teil des Unterrichts sein sollten, erklärte Gehring. Leopold Herz (Freie Wähler) sagte, das gegenwärtige Verbot lasse sich in der Praxis nicht mehr durchsetzen. Der Freistaat müsse einen neuen, praktikablen Rahmen setzen.



Der CSU-Abgeordnete Manfred Ländner lehnte eine völlige Handy-Freigabe genauso ab wie schulspezifische Lösungen. Es brauche einen landesweit gültigen Rahmen. Die Ausarbeitung der Einzelheiten sollte dem von Spaenle einberufenen runden Tisch überlassen werden. „Ich bin sicher, dass wir eine gute Lösung finden werden“, sagte Ländner. Martin Güll (SPD) betonte, es müsse bei einem grundsätzlichen Verbot bleiben, die Entscheidung über die Nutzung der Geräte in bestimmten Räumen oder Zeitfenstern sollte den einzelnen Schulen überlassen werden. Dafür sollte aber nicht mehr der einzelne Lehrer zuständig sein, sondern die Eltern, Lehrer und Schüler umfassenden Schulgremien. Die SPD kündigte dazu einen Gesetzentwurf an. (Jürgen Umlauft)