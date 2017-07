Augen auf! Nachbarn schützen vor Einbrechern

Matthias Kastenhuber liegt auf dem Sofa, als er plötzlich ungewöhnliche Geräusche aus dem Treppenhaus hört. "Das war ein richtig lautes Krachen, das ich erst einmal nicht zuordnen konnte", erzählt der 27-Jährige aus Ingolstadt. Als er durch den Türspion blickt, sieht er, wie jemand sich an der Tür gegenüber zu schaffen macht. Ein Mann mit Handschuhen und einer Mütze. Kastenhuber schleicht von der Tür weg und ruft die Polizei.



Das Bayerische Landeskriminalamt (LKA) weiß von 366 Fällen im Jahr 2016, in denen aufmerksame Zeugen Einbrüche verhindern konnten. Ein Sprecher schätzt aber, dass es in Wirklichkeit deutlich mehr waren. "Oft fliehen die Täter schon, wenn sie bemerken, dass sie beobachtet wurden", sagt er. "Viele solcher Fälle tauchen aber in keiner Statistik auf." Aus diesem Grund möchte das LKA die Zahlen der Vorjahre nicht mitteilen. "Das ist keine Erhebung, aus der sich ein Trend ableiten lässt", erläutert der Sprecher.



Dass eine gute und aufmerksame Nachbarschaft besonders wichtig beim Schutz gegen Einbrüche sei, sagt auch Thomas Feltes, Professor für Kriminologie an der Ruhr-Universität Bochum. "Nachbarn können der Polizei verdächtige Beobachtungen melden und dafür sorgen, dass die eigene Wohnung überwacht wird, auch wenn man nicht zuhause ist."

Im vergangenen Jahr gab es in Bayern 7470 Wohnungseinbrüche

Kastenhuber gelang es damals, den Einbruch zu verhindern. Er sprach noch am Telefon mit der Leitstelle, als bereits drei Streifenwagen vorfuhren. Der Einbrecher versuchte zu fliehen, wurde aber von den Polizisten geschnappt. Später sah sich Kastenhuber die demolierte Tür an. "Es war eine Dreifachverriegelung", sagt er. "Zwei der Riegel waren schon offen."



Laut polizeilicher Kriminalstatistik gab es im Jahr 2016 in Bayern 7470 Wohnungseinbrüche. Etwas weniger als die Hälfte davon scheiterte, etwa weil der Täter gestört wurde. Knapp 19 Prozent aller Einbrüche konnte die Polizei aufklären.



Mit dem Ziel, vor Einbrüchen und Diebstählen zu schützen und die generelle Sicherheit zu erhöhen, haben sich im vergangenen Jahr einige Bürgerwehren in Bayern formiert. Wie das Innenministerium mitteilte, lösten sie sich jedoch bald wieder auf. Aktuell wisse man von keiner aktiven Bürgerwehr, hieß es.



Für den Krimonologen Feltes sind solche Gruppierungen nicht sinnvoll für den Schutz vor Einbrüchen. "Sie sind sogar gefährlich, da sie dazu beitragen können, dass Situationen eskalieren oder Unbeteiligte verdächtigt werden", sagt er. Auch das Bayerische Innenministerium lehnt Bürgerwehren strikt ab. Bürger, die die Arbeit der Polizei unterstützen wollten, könnten sich in der Bayerischen Sicherheitswacht engagieren.



Diese gibt es seit 1994. Die Männer und Frauen sind zu Fuß oder mit dem Fahrrad in der Stadt unterwegs und informieren die nächste Polizeistreife mit einem Funkgerät, wenn ihnen etwas verdächtig vorkommt. Nach Angaben der Polizei sollen die Angehörigen der Sicherheitswacht vor allem helfen, Vandalismus und Straßenkriminalität zu reduzieren. Wenn es um den Einbruchsschutz geht, sind die Ehrenamtlichen wie zusätzliche aufmerksame Nachbarn.



Durch die Festnahme des Täters, den Kastenhuber beobachtet hatte, konnte die Polizei schließlich 35 Wohnungseinbrüche aufklären. Kastenhuber bekam 2016 die "Courage-Medaille" des Bayerischen Innenministeriums verliehen. Damit schmücken möchte er sich allerdings nicht. "Ich habe doch einfach nur ein Telefonat gemacht", sagt er. "Das ist nichts Besonderes in meinen Augen. Das sollte jeder machen."

