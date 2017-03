Betrunken auf dem Baum, Hauswand im Weg

Auch an diesem Wochenende ist es in Bayern zu einigen außergewöhnlichen Vorfällen mit Betrunkenen gekommen. Die kuriosesten Vorfälle:



ASTGABEL ALS SCHLAFPLATZ: In etwa drei Metern Höhe hat es sich ein betrunkener Mann in Unterfranken auf einem Baum gemütlich gemacht. Nachdem der 25-Jährige wegen seiner Alkoholisierung aus einer Disco in Sennfeld geworfen worden war, setzte er sich laut Polizei zum Schlafen in eine Astgabel. Die Feuerwehr holte ihn herunter. Wie er auf den Baum gekommen sei, wisse er nicht mehr, gab der Mann an.



HAUSWAND IM WEG: Schwer betrunken ist eine 51-jährige Autofahrerin in der Nacht zum Samstag im oberfränkischen Rödental (Landkreis Coburg) gegen eine Hauswand gekracht. Laut Polizei überstand die Frau den Unfall unverletzt. Weil sie mit 3,72 Promille unterwegs war, erwartet sie nun eine Anzeige. Wohin sie eigentlich fahren wollte, habe die Betrunkene den Beamten nicht sagen können, hieß es weiter.



AUTO IM BLICK: Mit fast drei Promille Alkohol ist in Coburg ein 18-Jähriger schon auf dem Weg zu seinem Auto gestoppt worden. Die Beamten hatten Sonntag beobachtet, wie der junge Mann torkelnd den Wagen ansteuerte. Da er den Autoschlüssel nicht abgeben wollte, wurde ein Abschleppwagen bestellt. Schließlich nahm ihn seine Mutter in Empfang - und die Rechnung für die Leerfahrt des Abschleppunternehmens.



KREUZENDE WARNBAKE: Ein stark alkoholisierter Autofahrer hat eine Warnbake im Bereich einer Baustelle auf der A3 bei Würzburg erfasst und auf die Fahrbahn geschleudert. Dabei wurde nicht nur sein Fahrzeug beschädigt, sondern auch ein Auto, das die Warnbake überfuhr. Ein Alkoholtest bei dem 47 Jahre alten Unfallfahrer ergab 2,34 Promille. Der Mann musste den Führerschein abgeben. (dpa)