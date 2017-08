Bitte draußen bleiben: Exklusive Zirkel in München

Für die Münchner Lokalpresse war die Nachricht ein gefundenes Fressen: Ein absolut geheimer Club für „Superreiche“ und „nur Männer“ soll es in der Landeshauptstadt geben. Für den schlappen Jahresbeitrag von 50 000 Euro. Die Räume, zu denen ein Geheimgang führt, seien nobel ausgestattet, prachtvoll und goldverziert. An den Wänden Porträts von Kaiser Franz Joseph und König Ludwig II. Zu trinken gibt es Champagner und BelugaVodka. Man isst mit goldenen Löffelchen. Frauen gibt es auch, berichten die Zeitungen. Gecastete Models, die nur sprechen, wenn man sie auffordert.



Contenance Club heißt das unterirdische Versteck, das wohl nichts weiter ist als ein PR-Gag. Dabei gibt es im Schatten derartiger greller Schlagzeilen durchaus exklusive Vereinigungen in München. Dazu gehört zum Beispiel das Peutinger-Collegium, ein Verein, der die Spitzen aus Politik, Adel, Wirtschaft und Wissenschaft einlädt und seine Veranstaltungen im Hotel Bayerischer Hof abhält. „Unter den zahlreichen Zirkeln in München zählt das Peutinger-Collegium zu den außergewöhnlichsten“, schrieb bereits 2001 die Welt und verglich das Collegium mit dem ehemalig exklusivsten Münchner Zirkel, dem „Herrenabend“ von Herzog Franz von Bayern auf Schloss Nymphenburg. Eine Gemeinsamkeit: Bei beiden Veranstaltungen bleiben Männer meist unter sich.



Auch das Selbstverständnis des Peutinger-Collegiums orientiert sich an vordemokratischer Zeit: an „dem außergewöhnlichen Wirken und der überragenden Persönlichkeit des Augsburgers Konrad Peutinger (1465 bis 1547).“ Der war in seiner Zeit Berater des Kaisers Maximilian I., Stadtschreiber von Augsburg, Herausgeber wichtiger Rechtstexte sowie in einer Person Rechtsgelehrter, Staatsmann, Historiker, Humanist und Universalgelehrter. Ein „Vordenker“, wie es auf der Homepage des Vereins heißt.

Das Peutinger-Collegium vereint die Spitzen aus Politik, Adel, Wirtschaft und Wissenschaft

Und so ist es auch heute ein Ziel des Collegiums, Vordenker zu exklusiven Vorträgen mit anschließendem „festlichen Abendessen“ zu laden. Demnächst – am 10. Oktober – auf dem Programm: Karl-Theodor zu Guttenberg, ehemaliger Bundesminister und Chairman von Spitzberg Partners, einer New Yorker Investment- und Beratungsfirma.



Derzeit umfasst der elitäre Zirkel etwa 200 „einflussreiche“ Mitglieder: „National und international tätige Persönlichkeiten der Wirtschaft, Wissenschaft und Kunst, Politik, Diplomatie und Militär, Justiz und Verwaltung aus ganz Europa.“ Im Laufe der Jahre gaben sich schon mal Seine Königliche Hoheit Erzherzog Otto von Österreich, der tschechische Staatspräsident Václav Klaus, der ehemalige Bundesverfassungsrichter Klaus Kirchhof oder der Nobelpreisträger Friedrich August von Hayek die Ehre. Das 1969 gegründete Collegium ist aber nur einer von vielen privaten Zirkeln, in denen sich Eliten international vernetzen, eine „von öffentlichen Mitteln unabhängige interdisziplinäre Diskussionsplattform zum Informationsaustausch, der Meinungsbildung sowie der Pflege von gesellschaftlichen Kontakten“, so die Eigenbeschreibung des Collegiums. Man stehe für die europäische Völkerverständigung, für „freie Marktwirtschaft und den freien Welthandel, die christliche Toleranz und Nächstenliebe, die Verbundenheit mit Heimat, Sprache, Kultur und Natur und die Bodenständigkeit“. Als Präsident fungiert Bernd Grottel, Vorstandsmitglied der „KPMG Bayerische Treuhandgesellschaft AG“.



Und: Das Peutinger-Collegium gilt als CSU-nah. Was aber politische Abstecher in andere Gefilde absolut nicht ausschließt: Am 16. November zum Beispiel wird das Linken-Urgestein Gregor Gysi vor den Collegiums-Mitgliedern in München sprechen. (Rudolf Stumberger)