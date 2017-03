Dialektpreis an Willy Michl und Waltraud & Mariechen

Volker Heißmann und Martin Rassau alias Waltraud & Mariechen werden für ihre fränkische Mundart gewürdigt: Sie erhalten den Bayerischen Dialektpreis in der Kategorie Sonderpreis von dem aus Franken stammenden Staatsminister Markus Söder (CSU), wie das Finanzministerium am Montag mitteilte. Der Sonderpreis von Kultusminister Ludwig Spaenle (CSU) ging an den Liedermacher Willy Michl. Insgesamt wurden zehn Filmemacher, Musiker und Komödianten für «Besondere Verdienste in Dialektpflege und Dialektologie» ausgezeichnet. Die Ehrung ist mit je 1000 Euro dotiert.

Heimische Dialekte pflegen und erhalten

Die Preisträger kommen aus allen Regionen Bayerns und vertreten damit unterschiedliche bayerische Mundarten. Vorgeschlagen wurden sie von den Bezirksheimatpflegern. Aus Oberbayern wurde etwa die Drehbuchautorin Karin Michalke («Beste Zeit») geehrt, aus Mittelfranken der Schriftsteller Fitzgerald Kusz.



«Dialekt ist ein Stück Heimat und gelebte Kultur», sagte Spaenle laut Mitteilung. Die Preisträger trügen durch ihr Schaffen und ihre Projekte dazu bei, dass Dialekt aktiv gepflegt werde. Das bereichere die Kulturlandschaft nachhaltig. Söder sagte, der heimische Dialekt sei die Heimatsprache. «Sie gibt das vertraute Gefühl der Verbundenheit und Zusammengehörigkeit. Die Preisträger tragen dazu bei, die regionale Vielfalt der heimischen Dialekte zu pflegen und für die kommenden Generationen zu erhalten.» (dpa)

Folgende Preisträger wurden mit dem „Dialektpreis Bayern 2017“ ausgezeichnet:

Allgäu: Leo Hiemer; Filmregisseur, Filmproduzent und Autor

Nord-/Mittelschwaben: Gebrüder Panitz; Mundartkabarettisten

Oberbayern: Karin Michalke; Filmemacherin, Drehbuchautorin und Schriftstellerin

Niederbayern: Sara Brandhuber; Liedermacherin

Oberpfalz: „Dialekt-Eckerl“ der staatlichen Realschule Vohenstrauß; Schülerprojekt

Oberfranken: Annemarie Leutzsch; Mundartdichterin und Unterhaltungskünstlerin

Mittelfranken: Fitzgerald Kusz; Schriftsteller

Unterfranken: Unterfränkisches Dialektinstitut (UDI); linguistisch-dialektologisches Projekt

Sonderpreis Staatsminister Dr. Markus Söder: Volker Heißmann und Martin Rassau; Komödianten, Theaterdirektoren (Comödie Fürth)