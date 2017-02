Die Schicksale vom Gleis 11

„Zu uns kommen Menschen, die ganz am Anfang des Abstiegs stehen – oder schon ganz am Ende“, sagt Bettina Spahn, eine der Leiterinnen der Bahnhofsmission in München. Ihnen versucht sie zu helfen. Mit Tee, Broten und vor allem der Vermittlung an die zuständigen Stellen. Ein Problem, das angesichts der hohen Mieten immer eklatanter wird: die Zunahme an Obdachlosen.



Am Gleis 11 des Münchner Hauptbahnhofs zeigt die Anzeigentafel den nächsten Zug an: M 79023 über Rosenheim nach Salzburg, Abfahrt um 13.55 Uhr. Es ist ein wolkenverhangener Mittwochnachmittag, und am Gleis 11 stehen ein paar ungeduldig wartende Menschen – sie warten aber gar nicht auf den Zug.



Am Gleis 11 befindet sich die Teestube der Münchner Bahnhofsmission. In zehn Minuten öffnet sie ihre Pforten. Manchem dauert das zu lange. Eine Frau mit dunklen Haaren und braunem Anorak regt sich auf: Sie könne nicht mehr stehen, schimpft sie. Und sie wolle was zu essen.



Dann ist es endlich soweit. Nach und nach füllt sich die kleine Teestube. Ein schlichter Raum mit hellen Holztischen und Stühlen. An der Theke eine große Kanne mit Tee, Plastikbecher und Schmalzbrote. „Manchmal habe ich das Gefühl“, sagt Sozialarbeiterin Gerrit Kaut, „dass einige nur von unseren Broten leben.“ Hundert Laibe werden hier pro Woche verteilt, ab und zu gibt es dazwischen auch Obsttage.



Seit fast 190 Jahren gibt es die Eisenbahn in Deutschland und seit 120 Jahren die Bahnhofsmission, ursprünglich als Zuflucht für junge Frauen gedacht, die in die Großstadt kamen. Im Laufe der Geschichte hat sich vieles verändert, geblieben ist die Aufgabe, zu helfen. „Wir sind die letzte Station“, sagt dazu Bettina Spahn, „nach uns kommt nur noch die Straße“. Die gelernte Krankenschwester leitet den katholischen „Teil“ der Bahnhofsmission, ihre Kollegin Simone Slezak den evangelischen.



Wer nach Zahlen fragt, findet sie im Jahresbericht. Danach kamen 2015 rund 106 000 Menschen in die Bahnhofsmission, knapp ein Viertel davon waren Frauen. Am meisten vertreten waren Menschen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten (86 Prozent) und Menschen mit Migrationshintergrund (80 Prozent).



Hinter dieser nüchternen Statistik aber stehen Schicksale. Da ist die Frau mit psychischen Problemen, die auf der Straße lebt und immer wieder in der Bahnhofsmission auftaucht. Für Hilfsangebote aber ist sie nicht zugänglich, bis es ihr es körperlich so schlecht geht, dass sie nicht einmal mehr vom Stuhl aufstehen kann. Man bringt sie mit einem Taxi in ein Krankenhaus, dort wird sie eine Stunde später notoperiert. Als sie nach Verheilung der Wunden das Hospital verlassen soll, weigert sie sich, verbringt zwei Tage und zwei Nächte in der Notaufnahme. Schließlich kann sie ein Arzt endlich dazu bewegen, eine psychiatrische Einrichtung aufzusuchen.



Und da ist die ältere Frau um die 80, die mit einem Rollator unterwegs ist und an der Schwanthaler Höhe wohnt. Sie selbst ist krebskrank, ihr Mann und ihre Schwiegermutter, mit denen sie früher gemeinsam in der Wohnung gelebt hatte, sind verstorben. Jetzt geht die kleine Rente fast völlig für die Miete drauf. Für das Essen bleibt da nicht viel.



Inzwischen ist es fast 15 Uhr, und die Teeküche hat sich gefüllt. Ausschließlich Männer sitzen jetzt an den Tischen, man hört viele osteuropäische Sprachen.



Nachts sieht die Mission völlig anders aus, da wird sie zu einem Schutzraum. Denn dann übernachten ausschließlich Frauen in der Teestube, auf Silikonmatten am Boden. 1422 Mal wurde 2015 diese Möglichkeit der Notübernachtung in Anspruch genommen. Missions-Leiterin Slezak sagt: „Wir sind hier wie ein Seismograph der Gesellschaft.“ Sie meint damit, dass die Probleme in der Bahnhofsmission sichtbar werden, bevor man zum Beispiel in der Zeitung davon liest. Asylsuchende Flüchtlinge etwa kamen schon vor dem Herbst 2015 dort an. Missionsleiterin Spahn sagt: „Wir erleben hier Dinge, wo man denkt, das dürfte es in München nicht geben.“ Sie meint damit, dass es Menschen gibt, die keine ausreichende medizinische Versorgung haben. Menschen, die durch das Auffangraster des Sozialstaates fallen. Oft schickt Spahn die Leute dann zu kirchlichen Krankenhäusern, die auch ohne Geld behandeln.

Rund um die Uhr: 150 Ehrenamtliche helfen

Ebenfalls ein großes Problem in München: der Mangel an bezahlbaren Wohnungen. Sozialarbeiterin Kaut klagt, dass das Problem in der Stadt immer noch schlimmer werde. Denn wer sich die hohen Mieten nicht leisten kann, falle rasch in die Obdachlosigkeit.

Im Raum Zwei der Bahnhofsmission werden inzwischen die Brote vorbereitet, Mitarbeiterin Jessica Wolf bestreicht Scheibe für Scheibe mit Schmalz. Währenddessen sitzt direkt gegenüber dem Eingang der Bahnhofsmission ein Mann von der „Sicherheit“ auf einem schwarzen Schemel. Ihn gibt es, seit es im August 2015 zu drei sehr aggressiven und massiv bedrohlichen Vorfällen gegenüber Mitarbeitern gekommen war. Zwar wurde zum Glück niemand verletzt, aber der Schock saß tief. Die immer schwieriger werdenden Rahmenbedingungen für die „Klientinnen und Klienten“ seien da mitschuld, heißt es. Selbst der Toilettengang am Hauptbahnhof ist nicht kostenlos möglich. Der Münchner Stadtrat hat die Finanzierung der Wachleute bis Ende 2017 übernommen.



„Zu uns kommen Menschen, die entweder ganz am Anfang des Abstiegs stehen oder schon ganz am Ende“, erklärt Spahn. Sie versteht die Bahnhofsmission als „Clearing-Stelle“. Das heißt, es gibt eine erste Beratung, und dann werden die Hilfesuchenden an die entsprechenden Stellen weitergeleitet. Und es gibt immer noch die „klassischen“ Fälle der Bahnhofsmission: Man hilft gebrechlichen Personen beim Umsteigen von einem Zug in den anderen oder begleitet alleinreisende Kinder in Zügen nach Köln oder Berlin. Das übernehmen ehrenamtliche Mitarbeiter, von denen es rund 150 gibt, damit der Missions-Betrieb rund um die Uhr aufrechterhalten werden kann. Dazu kommen zwölf feste Mitarbeiter. Finanziell getragen wird das alles vor allem durch die Landeshauptstadt, die Kirchen und durch Spenden.



Inzwischen ist es 16 Uhr, die Teestube macht wieder Pause, wird gesäubert. Jemand ruft an, will 150 belegte Brötchen spenden. „Klar, nehmen wir“, sagt Sozialarbeiterin Kaut. Dann stellt sich heraus, die Spende muss in Aschheim außerhalb Münchens abgeholt werden. „Nee, das geht nicht“, meint sie bedauernd. Um 18 Uhr wird die Teestube wieder aufmachen, und dann wird sie sich wieder füllen, mit Menschen, die hier bei einer Tasse Tee und einem Schmalzbrot Zuflucht finden. Draußen ist der Zug nach Salzburg längst abgefahren, so wie für manche der Zug ihres Lebens. (Rudolf Stumberger)