Die Wiesn und der Duden

Bayerns Dialektförderer mokieren sich über die Forderung von Ministerpräsident Horst Seehofer (CSU) und Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) nach Aufnahme des Synonyms "Wiesn" fürs Oktoberfest in den Duden. Wenn die beiden Politiker vom Duden ernstgenommen werden wollen, sollten sie erst einmal im Dialekt reden, sagte der Vorsitzende des Bundes Bairische Sprache, Sepp Obermeier. "Wenn einem nach dem obligatorischen "Ozapft is" mit "Leit" für Leute nur ein einziges Dialektwort über die Lippen kommt, dann sollte man den Leuten ehrlicherweise ein "Das Fass ist geöffnet" anbieten", so Obermeier.

Der Vereinsvorsitzende kritisierte, dass sich der Rathauschef und Seehofer regelmäßig bei der Wiesn-Eröffnung vor laufenden Kameras "bei einer kühlen Maß in einem kühlen Standarddeutsch unterhalten". Beide hatten sich laut "Süddeutscher Zeitung" den Aufruf eines Münchner Privatradios zu eigenen gemacht, dass die "Wiesn" Eingang in den Duden finden solle.



Seehofer lieferte dem Zeitungsbericht zufolge augenzwinkernd auch gleich die Lösung mit, sollte die Redaktion des Lexikons nicht mitmachen: "Dann geben wir einen eigenen Duden heraus." Und Reiter assistierte: "Wenn die Wiesn nicht reinkommt, was dann? Aber richtig geschrieben, ohne Deppen-Apostroph." Obermeier merkte dazu an, es sei dem Ehrenvorsitzenden seines Vereins, Hans Triebel, zu verdanken, "dass die Wiesn seit 1998 korrekt ohne Apostroph geschrieben wird". (dpa)