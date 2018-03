Ehrenamtliche dürfen gratis ins Museum

Ehrenamtliche dürfen von April an kostenlos in die staatlichen Museen und Sammlungen für Kunst und Naturwissenschaften. Das teilte das Ministerium für Wissenschaft und Kunst mit. "Als Zeichen der besonderen Wertschätzung möchten wir den Inhaberinnen und Inhabern der Bayerischen Ehrenamtskarte für ihre wertvolle ehrenamtliche Tätigkeit und ihr bürgerschaftliches Engagement danken", sagte Kunstministerin Marion Kiechle. Mit der Ehrenamtskarte könne man sich sowohl die Dauer- als auch die Sonderausstellungen ansehen.



Zudem können Besitzer der Karte am 7. April alle Linienschiffe auf Königssee, Tegernsee, Starnberger See und Ammersee kostenfrei nutzen.



Etwa 140 000 Menschen besitzen die bayerische Ehrenamtskarte. 88 Städte und Landkreise beteiligen sich daran. Eine blaue Ehrenamtskarte bekommt man, wenn man sich beispielsweise freiwillig im Schnitt fünf Stunden pro Woche engagiert oder aktiv in der Feuerwehr ist. Vergünstigungen gibt es damit bei mehr als 4000 regionalen Partnern. (BSZ/dpa)