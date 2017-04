Im Mai feiert der 38-jährige Ari Dillmann seinen ersten Geburtstag. Dann ist es ein Jahr her, dass der Frisör aus München seinen verhassten Namen loswurde: Mohamad Khidir Mohamad. Zu viel wurde hineininterpretiert, zu viele Vorurteile löste der Name aus. Die Probleme, der Druck brachten Dillmann an den Rand der Verzweiflung und hätten ihn beinahe das Leben gekostet. Er ist sich sicher: "Da sind ganz viele, die solche Namen haben, die leiden darunter." Gemeint sind Kinder und Enkel von Gastarbeitern genauso wie Flüchtlinge, die in den vergangen Monaten nach Deutschland kamen.

Geboren im Irak nannten ihn seine strenggläubigen Eltern nach dem Propheten, doch mit Religion hatte Dillmann nach eigener Aussage nie etwas am Hut. Über Stationen etwa in der Türkei und der Schweiz sei er 1999 als Flüchtling nach Deutschland gekommen. Schon damals habe er Probleme wegen seines Namens gehabt. Zwei Jahre später, mit den Terroranschlägen vom 11. September 2001 sei es schrecklich geworden.

"Ich habe überall versucht, mich anzupassen", erzählt er. "Ich habe keine Heimat, ich wollte hier mitmachen - aber richtig." Doch der Name "war wie ein Stoppschild". Dass ausländische Namen Probleme bei der Suche nach Wohnung und Job bereiten, hört man immer wieder. Doch bei Dillmann ging es weit darüber hinaus: "Kein Mensch will mit einem Mohamad in den Biergarten gehen." Mohamads gehörten in die Moschee.

Zu viele Vorteile: Der Leidensdruck wurde immer größer

Im Krankenhaus wurden ihm von vornherein keine Gerichte mit Schweinefleisch angeboten. Seine jetzige Partnerin lernte er im Internet kennen, er nannte sich Robin. Erst später legte er ihr seinen Personalausweis auf den Tisch. Unter seinem richtigen Namen hätte es kein Date gegeben, ist Dillmann überzeugt. Als er anfing, als Frisör zu arbeiten, habe ihm ein Chef gesagt, er solle sich anders nennen - um die Kunden nicht zu verprellen.

Bei der Arbeit erfuhr er auch, dass man Namen ändern lassen kann: In einem Magazin las ein Kunde etwas über Ex-Bundeskanzler Willy Brandt. Der Frisör fragte, wer der Mann sei. Brandt hieß gebürtig Herbert Frahm und trug später seinen einstigen Decknamen aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs. Am selben Abend habe er gegoogelt, wie das geht.

Viele Namensänderungen sind in Deutschland an der Tagesordnung: bei Hochzeiten, Scheidungen und Adoptionen. Daneben gibt es sogenannte behördliche Namensänderungen, die das Gesetz über die Änderung von Familiennamen und Vornamen regelt. Wie viele davon in Deutschland Gebrauch machen, wird nirgends erfasst. Entscheidend ist laut Paragraf 3, dass ein "wichtiger Grund die Änderung rechtfertigt".

Dreimal blitzte er beim Münchner Standesamt ab

Johannes Mayer vom Kreisverwaltungsreferat München listet derartige Gründe für Ausnahme- und Härtefälle auf: Sammelnamen wie Mayer und Müller, die zu Verwechslungen führen. Anstößige oder lächerliche Namen. Kompliziert zu schreibende oder sprechende Namen - was bei Migranten häufig der Anlass für eine Namensänderung ist. Aber auch Namen, die eine seelische Belastung für den jeweiligen bedeuten.

Wie stark er den psychischen Druck empfunden hat, macht Dillmann im Gespräch nur zögerlich deutlich: "Das kostet mein Leben, wenn ich ihn nicht ändere." Heute sagt er: "So frei war ich noch nie."

Doch bis dahin brauchte er mehrere Anläufe, blitzte beim Standesamt dreimal ab. Einmal habe er den Chef der Behörde getroffen, der ihn gefragt habe, warum er nicht mehr Mohamad heißen wolle. Dillmann antwortete nach seiner Erinnerung, ob der Mann Jesus oder Hitler heißen wolle? Wie ein Religions- oder Kriegsführer - das sind seine Interpretationen von Mohamad. Davon wollte er sich distanzieren.

Dillmann ist überzeugt: "Wie mir ergeht es vielen"

Mit anwaltlicher Hilfe klappte es schließlich. Ari sei kurdisch, bedeute Helfer. Dillmann sei angelehnt an die Herkunftsstadt seiner Familie. Was ihm das wert war? "Tausende Euro." Die Stadt München gibt die Gebühren für die Änderung eines Familiennamens mit bis zu 1022 Euro an, die Änderung eines Vornamens mit maximal 255 Euro.

Dillmann kostete es zudem den Kontakt zur Mutter. Als er erfuhr, dass die Änderung durch ist, brach er weinend zusammen - dann rief er seine Mutter an. "Schön für dich", sei ihre einzige Reaktion gewesen.

Er kenne viele, denen es ähnlich gehe, sagt Dillmann. Doch manche trauten sich nicht, ihren Namen zu ändern. Wegen der Familie oder weil sie als Flüchtlinge gerade eine Aufenthaltsgenehmigung bekommen haben. "Das soll ein Thema werden", sagt der Frisör, der inzwischen einen eigenen Salon leitet. Als der die Namensänderung publik gemacht hat, hätten einige Kunden gratuliert. Andere seien nie mehr gekommen.

An Mohamad denkt er nicht gern zurück. Nur eine gute Erinnerung hat er: Das einzige Mal, dass der Name kein Problem gewesen sei, war bei einer Polizeikontrolle. Als die Beamten seinen Führerschein sahen, hätten sie sofort gedacht: Der hat sicher keinen Alkohol getrunken.

(Marco Krefting, dpa)

INFO: Wenn man einen neuen Namen will

Hunderte Menschen in Bayern lassen Jahr für Jahr ihren Namen ändern - und nicht etwa wegen Hochzeit, Scheidung oder Adoption. Die Gründe für sogenannte behördliche Namensänderungen sind etwa die Verwechslungsgefahr bei Sammelnamen wie Mayer, Müller und Schmidt, anstößige oder lächerlich klingende Namen, Schwierigkeiten bei Schreibweise oder Aussprache sowie Namen, die eine seelische Belastung für die jeweilige Person darstellen.



"Nur ein Bruchteil der Menschen, die sich für eine Namensänderung interessieren, stellen nach einer individuellen Beratung bei der Namensänderungsbehörde letztendlich einen Antrag", teilte ein Sprecher des Kreisverwaltungsreferats (KVR) München mit. Grund dafür sei, dass Anträge nur in Ausnahme- und Härtefällen Erfolg versprechend sind. So müsse eben ein "wichtiger Grund" vorliegen. Und das öffentliche Interesse dürfe der Namensänderung nicht entgegenstehen - zum Beispiel bei einem Eintrag im Schuldnerverzeichnis.



Im vergangenen Jahr hat das Münchner KVR 154 Namensänderungen erlaubt. In den Vorjahren schwanken die Zahlen von 122 bis 184. Dabei überwiegt die Zahl der Änderungen von Familiennamen deutlich jene von Vornamen. Ähnlich äußerte sich ein Sprecher aus Regensburg, wo den Angaben zufolge jährlich zwischen 70 und 100 behördliche Namensänderungen vorgenommen werden: "Das Verhältnis zwischen Vornamensänderungen zu Familiennamensänderungen ist dabei regelmäßig 1 zu 2."



In Augsburg nannte ein Sprecher 90 bis 120 Fälle pro Jahr, in Nürnberg sind es rund 80 Fälle. Dort gab es vor einigen Jahren auch ein Beispiel, warum ein einst unbedenklicher Name plötzlich nicht mehr gewünscht ist: Eltern hatten ihr Kind nach Auskunft des Sprechers Rubin genannt. Dann begann in der Stadt das Projekt einer fahrerlosen U-Bahn - abgekürzt: RUBIN (Realisierung einer automatisierten U-Bahn in Nürnberg). "Die Eltern wollten nicht, dass ihr Kind mit der automatisierten U-Bahn verglichen wird", sagte der Sprecher.



Eine Sprecherin der Stadt Bamberg machte auf eine Gesetzesänderung im Mai 2007 aufmerksam, wonach ausländische Vor- und/oder Familienamen nach einer Einbürgerung an die deutsche Schreibweise beziehungsweise das deutsche Recht angeglichen werden können - beispielsweise der Wegfall des Vaternamens oder der weiblichen Form des Familiennamens. "Vorher konnte auch dies nur durch eine öffentlich-rechtliche Namensänderung nach dem Namensänderungsgesetz erfolgen", so die Sprecherin. 2006 hätten sich von acht öffentlich-rechtlichen Namensänderungen noch die Hälfte auf solche Angleichungen bezogen.



Überhaupt zeigt das Beispiel Bamberg, wie unterschiedlich die Fallzahlen sind: Im Jahr 2015 wurden sieben Namensänderungen bewilligt, davon zwei Vornamensänderungen. 2016 waren es acht, darunter zwei Vornamen. Häufig ergebe sich bei Beratungsgesprächen, dass das deutsche Namensrecht den gewünschten Namen nicht vorsieht oder dass kein wichtiger Grund für eine Änderung vorliegt. (dpa)