Gedenkort zum Jahrestag

Die Planungen zu einem festen Gedenkort für die Opfer des Münchner Amoklaufs am Olympia-Einkaufszentrum (OEZ) kommen voran. Im Frühjahr soll als Teil der künftigen Gedenkstätte ein Baum gepflanzt werden, sagte die Sprecherin des Münchner Kulturreferats, Jennifer Becker. Zum Jahrestag am 22. Juli 2017 soll dann der gesamte Erinnerungsort offiziell eröffnet werden.



Für die Gestaltung des Denkmals, das die Namen der Opfer tragen soll, laufe noch bis zum 25. Januar ein künstlerischer Wettbewerb. Wenn die Entwürfe vorliegen, sollten auch die Familien der Opfer einbezogen werden. "Es ist uns ein großes Anliegen, dass sich die Angehörigen wiederfinden", sagte Becker. "Wichtig war den Angehörigen, dass das Ganze ein Ort der Besinnung mit Rückzugsmöglichkeiten wird." Er solle eine "würdige und stimmige Form des Gedenkens" ermöglichen. Derzeit laufen noch Verhandlungen mit dem Eigentümer des Grundstücks, auf dem der Gedenkort vor dem OEZ eingerichtet werden soll.



Vor Weihnachten war Medienberichten zufolge die provisorische Gedenkstätte auf der Treppe vor dem OEZ-Haupteingang weggeräumt worden. Angehörige reagierten fassungslos. Wer die Blumen, Fotos und Briefe beseitigte, ist unklar. "Es gab keine Anweisung von uns, die Stelle zu räumen", wurde Center-Manager Christoph von Oelhafen zitiert. Am Dienstag hieß es in der OEZ-Leitung, es gebe keine neuen Erkenntnisse. Die Gedenkstätte sei bereits geräumt gewesen, als ein Reinigungsmann mit seiner Kehrmaschine die Reste wegkehrte. (dpa)