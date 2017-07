Grüne Wand und Roboter

Der Bayerische Rundfunk (BR) hat das Studio der Nachrichtensendung "Rundschau" umfassend modernisiert. Kernstück ist eine grüne Wand, vor der die Moderatoren künftig stehen und die für die Zuschauer grau mit einer stilisierten Weltkarte erscheint. Auf dieser Fläche sollen virtuell Videos, Bilder und Grafiken in hochauflösender Qualität eingeblendet werden. Die "Rundschau" wolle künftig internationale und bundesweite Themen verstärkt mit Blick auf ihre Bedeutung für die bayerischen Zuschauer beleuchten, teilte der BR bei der Vorstellung des neuen Studios mit, aus dem am 7. August um 16.00 Uhr erstmals gesendet wird.



Neu sind auch die Kameraroboter, die eigentlich aus der Autoindustrie stammen und für die Bedürfnisse des Nachrichtenstudios umgebaut wurden. Sie ersetzen die drei Kameraleute, die bislang im Studio für das richtige Bild sorgten. Kontrolliert werden die Roboter aus dem benachbarten Regieraum. Hinzu kommt ein kleines Regieteam aus zwei Leuten, das bei aktuellen Ereignissen künftig rasch reagieren soll.



Die Moderatoren und Techniker proben schon seit einiger Zeit, damit die Abläufe bei der ersten Sendung auch klappen. Nicht alles wird anders. Die halbrunde, geschwungene Theke, an der die Moderatoren stehen, bleibt erhalten. Doch an die neue Technik musste sich "Rundschau"-Moderator Stefan Scheider erst gewöhnen. "Ich habe immer gerne mit den Kameraleuten gequatscht", erklärte er. Jetzt sei es ungewöhnlich, plötzlich alleine im Studio zu stehen. (dpa)

Auswahl: BR-Berichterstattung zur Bundestagswahl

Bereits im Vorfeld der Wahl gibt es eine Reihe von Sondersendungen im BR Fernsehen und im Ersten. Zusammen mit anderen Landesrundfunkanstalten bringt er die beiden Check-Formate „Überzeugt uns! Der Politikercheck“ (21.08., 23.00 Uhr, Moderation: Ingo Zamperoni, Ronja von Rönne und Richard Gutjahr für Facebook live) und „Der ARD-Wahlcheck“ (28.08., 20.15 Uhr, Moderation: Christian Nitsche und Claudia Schick) ins Erste – jeweils mit intensiver Social Media-Begleitung vorab und live. Vor, während und nach der TV-Sendung „Überzeugt uns!“ streamt Richard Gutjahr mit Gästen live Stimmungen und Reaktionen aus dem Netz und diskutiert über die Aussagen der Politiker.



B5 aktuell, das Informationsprogramm des Bayerischen Rundfunks, überträgt das TV-Duell zwischen Angela Merkel und Martin Schulz am 3. September, um 20.15 Uhr live im Radio und ordnet es im Nachgang sowie am Folgetag für die Hörer ein.



PULS, das junge Programm des BR, beteiligt sich Anfang September am Kanzlercheck der jungen ARD-Wellen und schickt einen Reporter durch die Republik, um die Wahlstimmung junger Menschen zu ergründen.



Am 4. September um 20.15 Uhr moderieren die beiden Chefredakteure Sonia Mikich (WDR) und Christian Nitsche (BR) den TV-Fünfkampf. Wie positionieren sich die Oppositionsparteien, die CSU und die Parteien, denen sehr gute Chancen zum Einzug in den Bundestag vorhergesagt werden? Die BR-Reportage „Die Wahl und das Netz“ beschließt den Info-Abend im Ersten um 23.00 Uhr



Im BR Fernsehen wird am 30. August das Duell zwischen Angela Merkel und Martin Schulz analysiert. Das Politikmagazin Kontrovers berichtet in einer 45minütigen Story über den „Kampf ums Kanzleramt“. Eine Woche später, am 6.September, stellen sich in Kontrovers um 20.15 Uhr Spitzenpolitiker von CSU, SPD, Die Linke, Grüne, FDP und AfD zu den wichtigsten Themen der Wahl den Fragen von Ursula Heller und Andreas Bachmann. In der 90minütigen Sendung „Vor der Entscheidung – Die Kontrovers-Wahlarena“ gibt es mit dem BayernTrend von Infratest Dimap auch eine aktuelle Umfrage zur Wahl.



Am 13. September stellen sich in „Jetzt red i“ um 20.15 Uhr bayerische Spitzenpolitiker den Fragen von Wählerinnen und Wählern, und schließlich stehen am 20. September um 20.15 Uhr in der „Münchner Runde“ Spitzenkandidaten vier Tage vor der Wahl BR-Chefredakteur Christian Nitsche in einem letzten Schlagabtausch Rede und Antwort.



Am Wahlsonntag, 24. September, stehen die großen Sondersendungen im BR Fernsehen (ab 17.30 Uhr) und ab 18.00 Uhr in Bayern 1, Bayern 3 und B5 aktuell auf dem Programm. In diesen mehrstündigen Sendungen gibt es um 18.00 Uhr neben der Deutschland-Prognose auch exklusiv für den BR eine Prognose zum Wahlausgang in Bayern. Zwischen 20.00 und 21.00 Uhr wird in der B5 aktuell-Wahlsendung das Ergebnis mit Hörerinnen und Hörern diskutiert.