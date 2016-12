Einen Online-Kommentar verfassen - so geht's

Es ist eiskalt, aber die Sonne lacht - und auf dem Nürnberger Christkindlesmarkt schieben sich am Dienstag wie schon in den vergangenen Tagen gut gelaunte Besuchergruppen durch die Budenstraßen. "Angst nach den Berliner Anschlägen?" Der Erlanger Oliver Weituschat schüttelt den Kopf. "Ich würde eher sagen: Jetzt erst recht. Wenn man sich jetzt einschüchtern lässt, hätten die Täter ja erreicht, was sie wollten", meint er entschlossen. Und seine Bekannten neben ihm nicken zustimmend. Die Menschen in Bayern bieten dem Terror die Stirn - und trauern um die Toten und Verletzten aus Berlin, bei Friedensgebeten, Gottesdiensten und Schweigeminuten.



Trotzdem ist die Polizei wachsam. Deutlich mehr Beamte als sonst patrouillieren über die Weihnachtsmärkte im Freistaat, manche sogar mit Maschinenpistolen. Und wer am Nürnberger Christkindlesmarkt weihnachtlichen Budenzauber sucht, muss sich an bulligen Polizeibussen vorbeizwängen, die die Zugänge abriegeln. Damit wollen die Behörden Anschläge mit Lastwagen wie in Nizza und nun auch Berlin verhindern. Auch in Forchheim reagierte das Ordnungsamt auf die Sorgen der Bürger und kündigte Straßensperren an.

Besucher bleiben entspannt

Doch die Besucher bleiben entspannt und genießen, auch in Augsburg, Regensburg oder München, die vorweihnachtliche Stimmung. Der Kroate Ivan kauft sich gerade eine Ansichtskarte auf dem Marienplatz in München. Das mit der Angst vor dem Sterben nimmt er fatalistisch: "Wenn es passieren soll, dann wird es passieren", meint der junge Mann, der gerade beruflich zwei Monate lang in München ist. Auch ringsum ist von Terrorangst wenig zu spüren. Menschen drängen sich am Kerzenstand, schlürfen Glühwein oder beißen in Bratwurstsemmeln.



Andere bahnen sich vollbeladen mit Tüten ihren Weg durch die Menge. Dass doch etwas anders ist an diesem Tag, davon zeugt vor allem der Trauerflor an den Fahnen vor dem Rathaus - eine bayernweite Anordnung von Ministerpräsident Horst Seehofer (CSU) als Zeichen der Solidarität mit Berlin.



Auch vor dem historischen Augsburger Rathaus wehen die Fahnen auf Halbmast. Terrorangst? Auf den ersten Blick ist davon keine Spur zu sehen. Menschen flanieren an den Christkindlmarktständen vorbei, Schüler tollen umher, und an der "Schlemmerhütte" hat sich eine Kindergartengruppe mit Wurstsemmeln eingedeckt. "Wir hatten es befürchtet, aber es ist heute hier nicht weniger los", sagt Renate Ebert, deren Glühweinstand schon seit 36 Jahren in Augsburg steht.

"Man darf sich nicht verrückt machen lassen"

Ebert will sich von Terroristen nicht die Stimmung zerstören lassen. "Man darf sich nicht verrückt machen lassen." Besucher Uli Büttner aus Biberbach im Landkreis Augsburg ist dennoch nachdenklich. Aber zu Hause bleiben kommt für ihn nicht infrage. Dann dürfte man auch nicht mehr ins Fußballstadion oder ins Theater gehen und kein Flugzeug mehr besteigen. "Das Leben ist hart geworden", resümiert er.



Auch Michael Spörl in Nürnberg macht sich so seine Gedanken. "Angst habe ich nach einer solchen Tat wie in Berlin vor Trittbrettfahrern. Denn verhindern kann man sowas nicht", glaubt der Mitarbeiter eines Lebkuchenstandes. Der Glühweinverkäufer Rudolf Pelzer aus München nimmt es gelassener: "Wenn deine Zeit abgelaufen ist, dann ist sie abgelaufen", findet er.



In Bayern mischt sich Betroffenheit mit Trotzigkeit. Bloß nicht einschüchtern lassen, so die Devise. Eine Sprecherin der Stadt Bamberg bringt auf den Punkt, warum die Menschen nicht vor Angst lieber fernbleiben. "Es wäre die falsche Botschaft: Sonst hätten Angreifer ja erreicht, was sie erreichen wollen." (dpa)