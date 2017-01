Einen Online-Kommentar verfassen - so geht's

Trachtler nehmen es genauso für sich in Anspruch wie Top-Manager. Am liebsten aber zitieren CSU-Politiker das Begriffspaar "Laptop und Lederhose", wenn sie auf ihre Erfolge bei der Entwicklung Bayerns vom einstigen Agrarland zum High-Tech-Staat hinweisen wollen. Die beiden Wörter symbolisieren seit fast 20 Jahren die Verbindung von Tradition und Moderne.



Viele Zeitgenossen glauben, dass der einstige Ministerpräsident und Ex-CSU-Vorsitzende Edmund Stoiber den Stabreim "Laptop und Lederhose" erfand. Doch es war der nun gestorbene Alt-Bundespräsident Roman Herzog - ein gebürtiger Landshuter, der seine juristische Laufbahn in der bayerischen Landeshauptstadt begann.

Herzog sprach 1998 von einer Symbiose von "Lederhose und Laptop"

Herzog hielt als deutsches Staatsoberhaupt bei der Eröffnung der Neuen Messe München am 12. Februar 1998 eine Rede. Darin ging er unter anderem auf die Erweiterung der Europäischen Union ein. Herzog widmete aber auch dem modernen Bayern eine Passage. Im Freistaat gebe es genug Belege dafür, dass Technikbegeisterung und Tradition kein Gegensatz seien, sagte er. Innerhalb weniger Jahrzehnte habe das Land den Sprung vom ökonomischen Schlusslicht ganz nach vorne geschafft: "Hier sind Lederhose und Laptop eine Symbiose eingegangen."



Die Metapher war geboren, wenn auch die beiden Begriffe in der Reihenfolge rasch umgedreht wurden. Der Bayerische Rundfunk erhob Laptop und Lederhose gar zum "Traumpaar". Und was bekam Stoiber bei seiner offiziellen Verabschiedung als Ministerpräsident geschenkt? Laptop und Lederhose.