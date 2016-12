Mit Escada ein bisschen die Welt retten

Aufmerksam sieht sie sich im Laden bei der Damenbekleidung um: Die Kundin mustert hier einen Pullover, prüft dort das Preisschild eines bunten Schals. Dann fällt ihr Blick auf ein rosafarbenes schickes Abendmäntelchen: Escada, für 49 Euro. Sie ist sichtlich angetan. „Es hat sich herumgesprochen, dass wir gute Sachen haben“, sagt Oxfam-Verkäuferin Heide Schönwetter und lacht. Oxfam Shops sind Secondhand-Läden mit einem besonderen Konzept. Ehrenamtliche Teams verkaufen hier Dinge, die andere nicht mehr haben wollen und spenden.



Seit 2009 werden in der Münchner Türkenstraße gebrauchte Dinge verkauft. Aktuell ist das Schaufenster passend zum bevorstehenden Fest mit nobler Abendgarderobe dekoriert. Der Erlös kommt zum Teil Hilfs- und Entwicklungsprojekte zugute. „Für eine gerechte Welt ohne Armut“, steht in weißer Schrift auf grünem Hintergrund über dem Ladeneingang.

Mini-Kaufhaus: Schuhe neben Schostakowitsch

Drinnen lassen sich auf rund 100 Quadratmetern alle möglichen Dinge entdecken. In der Bücherecke wartet zum Beispiel ein dicker Gedichtband von Heinrich Heine für 3,50 Euro auf einen Käufer. Im Ständer daneben gibt es Musik-CDs, Symphonien von Schostakowitsch sind für 2,50 Euro zu haben. Ein paar Meter weiter finden sich Gläser und Porzellan, schräg gegenüber Handtaschen und Damenschuhe. In einer kleinen Vitrine sind einige Uhren und Schmucksachen untergebracht. Den größten Anteil des Ladens aber nimmt Kleidung ein. Der Oxfram-Laden ist ein Kaufhaus in Miniaturform, neben der Kasse werden sogar Lebensmittel angeboten: Kakao, und Kaffee aus fairem Handel.



Früher hatte Heide Schönwetter in der Aus- und Weiterbildung bei einem großen Reisebüro gearbeitet, jetzt hat sie Zeit genug, „um etwas Gutes zu machen“, wie sie sagt. Sie ist eine von rund 90 ehrenamtlichen Helfern, die den Laden schmeißen. Sie stehen in zwei Schichten an der Kasse, beraten Kunden, packen die Spenden aus, sortieren und dekorieren.



Und zu sortieren gibt es regelmäßig einiges: Bis zu 15 Spender kommen täglich mit überflüssiger Kleidung in den Laden. Weitere zehn haben Porzellan, Bücher oder andere Waren im Gepäck. So erneuert sich das Sortiment des Gebrauchtwaren-Ladens praktisch jeden Tag. Und nach Weihnachten wird es im Oxfam-Laden dann richtig rund gehen: „Dann bringen die Leute wieder ihre ungeliebten Geschenke zu uns“, erklärt Schönwetter. Ob Strickpulli, Kochtopf oder Krimi – mit den Flops unterm Weihnachtsbaum lässt sich Gutes tun.



Allerdings: Nicht alles ist in den Oxfam-Läden willkommen: Kleidung sollte gut erhalten, sauber und modisch aktuell sein. Elektrogeräte, Luftmatratzen oder Fahrradhelme sind aus Sicherheits- und Haftungsgründen Tabu. Gebrauchte Brillen, Kosmetik, Unterwäsche und Strümpfe werden aus hygienischen Gründen abgelehnt. Ebenfalls unerwünscht: echter Pelz und sperrige Dinge wie Möbel, Teppiche oder Fahrräder.

Unterstützung für syrische Flüchtlinge in Jordanien

50 Oxfam-Läden mit rund 3000 ehrenamtlichen Mitarbeitern gibt es in Deutschland. 2015 erwirtschafteten sie einen Netto-Umsatz von 12,3 Millionen Euro. Allein vier dieser Läden gibt es in München, die wohlhabende Stadt ist ein gutes Pflaster für Spenden. Von 100 Euro Umsatz werden 43 Euro für die laufenden Kosten der Läden ausgegeben, nach Abzug von Steuern und Verwaltungskosten bleiben 19 Euro, die an den Verein Oxfam Deutschland gehen. Oxfam steht für „Oxford Committee for Famine Relief“, was soviel heißt wie „Komitee gegen die Hungersnot“. Gegründet wurde dieses Komitee 1942 in Großbritannien als Reaktion auf das Leid der Zivilbevölkerung im damals von Deutschland besetzten Griechenland. Die Organisation hat es sich seitdem zur Aufgabe gemacht, Armut in der Welt zu bekämpfen. Dabei konzentriert sie sich auf sechs Ziele: Rechte für Menschen in Armut durchzusetzen, Frauen und Mädchen gleiche Chancen zu gewähren, Menschen in Notlagen zu schützen, Ernährung sicherzustellen, Ressourcen gerecht zu verteilen und Gesundheit und Bildung zu finanzieren. Konkret unterstützt Oxfam zum Beispiel syrische Flüchtlinge im Libanon und in Jordanien – mit Zeltplanen, Kleidung und Brennstoffen. Und in dem Flüchtlingscamp Zaatari im Norden Jordaniens etwa sorgte das Oxfam-Team für die Wasserversorgung. Andere Projekte sind Hilfsmaßnahmen für Erdbebengebiete in Nepal, die Unterstützung von Kleinbauern in Äthiopien und im Kongo oder auch die Förderung der Mutter-Kind-Gesundheit im Norden Pakistans.



Diese Projekte und Hilfsmaßnahmen sind es, die die ehrenamtlichen Mitarbeiter in den Gebraucht-Läden motivieren, ihre Zeit zu opfern. So wie Heide Schönwetter in der Münchner Türkenstraße.

(Rudolf Stumberger)