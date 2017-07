Mit schlappen 2,33 Millionen Kalorien

Er soll über eine Tonne wiegen. Allein das Fleisch ist im Rohzustand mehr als 1000 Kilogramm schwer. Dazu kommen Berge von Zwiebeln, Käse, literweise Soße und ein Brötchen, das einen Durchmesser von 1,80 Meter haben soll. Klappt das alles, so wie es sich Rudi Dietl und Josef Zellner aus dem Landkreis Straubing-Bogen vorstellen, kegelt am 9. Juli ein Hamburger aus Niederbayern den größten Burger der Welt aus dem Guinnessbuch der Rekorde. Bislang kommt der aus Amerika und wiegt 914 Kilogramm.



Am Sonntag verwandelt sich Pilsting im Landkreis Dingolfing-Landau in eine Fastfood-Arena an der frischen Luft: Beim Kinder- und Marktfest des TSV Pilsting soll auf dem Festplatz der Weltrekordversuch über die Bühne gehen. Der Feldkirchner Rudi Dietl ist in seiner Region bereits bekannt für seine kuriosen Einfälle. Nun will „Rekord-Rudi“ wieder zuschlagen – mit der Unterstützung seiner bewährten Helfer. Dietl steht schon mit diversen Rekorden im Guinnessbuch, so hat er mit seinen Burschen zum Beispiel die größte Pizza und die größte Zuckerwatte der Welt zubereitet.



Nun will Dietl mit seinem Mitorganisator Josef Zellner also den größten Hamburger der Welt brutzeln. Die Arbeit müsse höchst professionell über die Bühne gehen, erklärten die beiden. Denn die Kriterien von Guinness sind streng: So muss der Fastfood-Riese an einem Stück gefertigt werden – sowohl Brötchen als auch Hackfleisch-Pattys. Dies stellt das Team vor große Herausforderungen. „Wir haben uns entschieden, nicht ein Patty zu machen, sondern drei, die übereinandergelegt werden“, erklärt Zellner.

Das Fleisch auf dem Grill wird mit einem Kran gewendet

Dazu hat die Firma Stögmüller extra einen sechs Meter langen Grill gebaut, auf der die drei Riesenfleischpflanzerl fünf bis sechs Stunden lang bräunen können. Mit einer überdimensionalen Gasanlage wird der Grill befeuert. Gewendet werden die Pattys mit einem 40-Tonner Autokran. „Das ist das erste Fleischpflanzerl, das mit einem Kran gedreht wird“, sagt Dietl und lacht. Einen ersten Testlauf gab es schon: Dieser Burger wog zwar „nur“ zehn Kilogramm und hatte einen Durchmesser von 30 Zentimetern, er wurde jedoch genauso zubereitet, wie es beim Riesenburger mit über einer Tonne Gewicht der Fall sein soll.



Für die Pattys ist die Metzgerei Leeb zuständig. „Die Fleischanlage besteht nur aus Rindfleisch, Salz und Pfeffer“, erklärt Zellner. Probleme hat lange Zeit die Burgersemmel bereitet. Sie muss einen Durchmesser von 1,80 Metern haben und braucht daher einen Backofen in Spezialanfertigung. Hier springt der Holzkohleofenbauer Hans Maurer bei und baut vor Ort einen Ofen mit einer Schneise für das Mega-Brötchen.



Den Rekord wird eine eigens anreisende Guinness-Richterin abnehmen. Es müssen die Lebensmittelvorschriften eingehalten werden. Und der Hamburger muss komplett aufgegessen werden. Deshalb hoffen Dietl und Zellner auf zahlreiche Besucher. Mit viel Hunger: „Der Burger wird 2,33 Millionen Kalorien haben“, sagt Zellner und lacht. Über 3000 Hamburger sollen aus dem Riesen werden, der Erlös vom Verkauf geht an die örtlichen Kindergärten der Teammitglieder.

(Melanie Bäumel-Schachtner)

Foto (Bäumel-Schachtner): Testlauf mit dem Zehn-Kilo-Burger: Josef Zellner und Rudi Dietl (von links) mit ihren Unterstützern.