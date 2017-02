Nach Schülerprotest: Ministerium ändert Termin für Abi-Noten

Das bayerische Kultusministerium hat nach Protesten von Schülern den Termin für die Bekanntgabe der Abiturnoten vorgezogen. Die Prüfungsnoten sollen nun am Freitag vor den Pfingstferien verkündet werden - und nicht mehr am Montag danach, teilte das Ministerium am Donnerstag auf Anfrage mit. Gegen den ursprünglichen Termin nach den Ferien hatten Schüler protestiert und eine Petition gestartet.

Mit der ursprünglich geplanten Bekanntgabe am 19. Juni werde den Abiturienten die "Möglichkeit genommen, ihr Abitur zu feiern", wie es traditionell am Freitag vor den Pfingstferien möglich ist, sagte der Mitinitiator der Unterschriftenaktion, Florian Bigelmaier, dem "Münchner Merkur".

25 000 Menschen unterzeichneten die Petition

Außerdem hätten die Schüler ihre Ferien so nicht genießen können. "Durch Angst vorm und Alpträumen über das Durchfallen kann sich der bayerische Abiturient 2017 kaum erholen", heißt es in der Petition, die bis zum Donnerstagnachmittag knapp 25 000 Menschen unterzeichnet hatten. Das Ministerium hatte nun ein Einsehen und legte den 2. Juni als Bekanntgabetermin fest. So wissen die Schüler schon vor den Ferien, ob sie in eine Nachprüfung müssen oder nicht. Informationen an die Schulleiter über den Entschluss seien am Donnerstag verschickt worden.

"Wir danken allen Unterstützern!", schreiben die Petitions-Initiatoren auf der Seite von OpenPetition. Ohne die Unterschriften sei der Erfolg nicht möglich gewesen. "Außerdem möchten wir der Seite vielmals für die starke Unterstützung danken und auf ihr Demokratiebewusstsein hinweisen." (BSZ/dpa)