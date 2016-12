Nachts mit dem Radl durch München

Es ist 2.30 Uhr nachts, minus fünf Grad im Münchner Stadtteil Isarvorstadt. Am Gebäude der Agentur für Arbeit in der Kapuzinerstraße beginnt für Usman Muhammad Naseem der Dienst - er und einige weitere Flüchtlinge laden Päckchen mit Zeitungen auf ihre Fahrradanhänger.



Die "Süddeutsche Zeitung" hat - wie andere Zeitungen auch - im vergangenen Jahr begonnen, Flüchtlinge als Zeitungszusteller zu beschäftigen. "Im Herbst kamen einige Flüchtlinge zu uns und haben nach einem Job gefragt", berichtet Johann Tramposch, Gebietsleiter vom Zustellungsservice der "SZ". "Durch Mundpropaganda hat sich das weiter herumgesprochen. Es kamen immer mehr. Zwischendurch hatten wir sogar eine Warteliste." Inzwischen beschäftigt der Verlag 54 Flüchtlinge, vorwiegend aus Afghanistan und Pakistan.



Usman ist einer von ihnen. Zu Hause in Pakistan hatte er zusammen mit seinem Vater eine Fabrik. "Wir haben sehr schöne Teller produziert und hatten ein großes Haus. So groß wie das hier." Er deutet auf das Gebäude der Agentur für Arbeit. Der 27-Jährige mag die Isarvorstadt - auch wenn es für ihn anstrengend ist: "Hier sind viele alte Häuser, oft gibt es keinen Aufzug. Dann muss ich die Zeitung zu Fuß in den zehnten Stock bringen."

Usman radelt durch die Stadt - bei jedem Wetter

Vier Touren stehen für ihn in dieser Nacht auf dem Programm, über 300 Zeitungen liegen in seinem Fahrradanhänger. Usman kennt sich bestens aus auf dem deutschen Zeitungsmarkt. "Ich verteile "Süddeutsche Zeitung", "Münchner Merkur", "Bild", "Abendzeitung", "taz", "Welt", "Handelsblatt"", sagt er in gebrochenem Deutsch. Der Zustellungsservice übernimmt im Raum München die Auslieferung aller gängigen Zeitungen. Zeit zum Lesen hat Usman während der Arbeit nicht. Bis spätestens 6.30 Uhr müssen die Zeitungen in den Briefkästen stecken.



Usman radelt los, er trägt einen Schal, den hat er sich vor einigen Wochen gekauft. Viele Asylbewerber haben - wie er sagt - Probleme mit den Temperaturen im Winter in Deutschland: "Den Afrikanern ist es zu kalt. Die können bei Minustemperaturen nicht draußen arbeiten." Usman selbst kommt nach einer halben Stunde ins Schwitzen. Rasend schnell eilt er von Wohnhaus zu Wohnhaus. Er weiß auswendig, welche Zeitung in welchen Briefkasten gehört, wer nur die Wochenendausgabe bekommt - sein Ringbuch mit den Zulieferungsadressen braucht er nicht. Sechs Nächte pro Woche ist er unterwegs, von Montag bis Samstag. Damit verdient er rund 800 Euro im Monat.



Die Integration der Flüchtlinge auf dem Arbeitsmarkt kommt in Deutschland bislang nur in kleinen Schritten voran. Das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung teilte in seiner Jahresbilanz Mitte Dezember mit, dass von Hunderttausenden Zuwanderern aus Syrien, dem Irak und anderen Ländern bisher nur einige Zehntausend einen Job haben.

Usmans Ziel: Die Zeitungen bald selber lesen zu können

Der "SZ"-Zustellerservice hat sich im Herbst 2015 auf die neuen Mitarbeiter eingestellt: "Wir wussten selbst nicht, was es bei der Zusammenarbeit mit Flüchtlingen zu beachten gilt. Welche Dokumente braucht man, wie läuft das mit der Arbeitserlaubnis? All diese Dinge waren auch für uns neu", sagt Tramposch. Wichtig sei ihm, dass die Flüchtlinge sich entweder auf Deutsch oder Englisch verständigen können. "Und natürlich müssen sie im Großraum München wohnen. Es hat sich sogar schon ein Asylbewerber aus einer Sammelunterkunft in Berlin beworben. Da wird es mit der täglichen Anreise natürlich schwierig."



Usman wohnt in einer Gemeinschaftsunterkunft in Erding, um kurz nach 6 Uhr macht er sich nach dem Austeilen auf den Heimweg. Jetzt muss er schlafen, ab Mittag besucht er einen Deutschkurs. Sein Lieblingswort auf Deutsch ist "Zeitung", wie er sagt. "Bald möchte ich die Zeitung, die ich austeile, nämlich selber lesen können." (Jonathan Reinders, dpa)