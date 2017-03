Neue Frisur gegen Kücheneinbau

Tauschringe liegen im Trend. Allein in Bayern gibt es rund 300 und sie haben regen Zulauf. Die Münchnerin Simone Kajda, gleich in zehn Tauschringen Mitglied, hat mit einigen Mitstreitern sogar einen eigenen gegründet: den „Talentetausch“, in dem man Lebenszeit gegen Lebenszeit tauscht. Der Clou: Die geleistete Arbeit kann wie Geld angespart werden.

Simone Kajda verfügt über ein dickes Konto. Doch sie weiß noch gar nicht, wofür sie all das Angesparte ausgeben soll. Dabei handelt es sich weder um Euro, Dollar oder Rubel. Sondern um eine ganz besondere Währung. 4000 Talente hat Kajda in ihrem Tauschbüchlein angesammelt. Damit kann sie Dienstleistungen oder Dinge erstehen. Kajda ist Mitglied von „Talentetausch“, einem Münchner Tauschring. Das Prinzip: „Wir tauschen Lebenszeit gegen Lebenszeit“, erklärt die gelernte Schneiderin, die Mitglied in rund zehn verschiedenen Tauschringen ist, der Staatszeitung.

„Jeder braucht mal Hilfe – und jeder kann helfen“

München-Laim, im Nachbarschaftstreff Mosaik an der Rosa-Bavarese-Straße 21. Hier gibt es für die Stadtteilbewohner verschiedenste Angebote: Vom „Offenen Frühstückstreff“ über „Mama lernt Deutsch“ bis zu „Qigong“. Heute trifft sich im ersten Stock im Raum der Nähgruppe Simone Kajda mit Steffen, Bernhard und Peter, ebenfalls Mitglieder von „Talentetausch“. „Jeder kann Hilfe geben – jeder braucht mal Hilfe – im Rahmen einer Art Nachbarschaftshilfe. Jeder kann seine persönlichen Talente nutzvoll einsetzen und weiterentwickeln und dafür fremde Talente in Anspruch nehmen“, fasst der kleine Flyer, der auf dem Tisch liegt, das Prinzip des Tauschringes zusammen. Und dann steht da noch: „Das alles ohne finanzielle Interessen.“



„Wichtig ist, dass man sich kennt“, meint Steffen. Er hat wie alle hier im Raum die 50 Jahre überschritten, arbeitete als Computerfachmann und ist Frührentner. Auch er hat eine Menge Talente angesammelt: 5000. Da eine Stunde Arbeitszeit 20 Talenten entspricht, hat er ein Vermögen von 250 Stunden. Damit leistet er sich zum Beispiel eine Haarschnitt bei Charlotte. „Die ist nicht ausgebildet, man darf sich also auch nicht beschweren“, sagt Steffen. Oder er bekommt für seine Talente Massagen, manchmal auch eine „japanische Heilströmungsmethode“. Erarbeitet hat sich Steffen seine vielen Talente als Computerfachmann. Oder auch beim Einbau einer gebrauchten Küche. Sechs Stunden hat das gedauert, Bernhard – er ist Altenpfleger – hat mitgeholfen.



Jeden dritten Sonntag treffen sich die rund 30 Mitglieder des Tauschringes zum Frühstück, „das verbindet uns“, sagt Bernhard. Jeder bringt was mit, so gibt es zwar manchmal einen Überschuss an Eiern, dann wieder an Kartoffelsalat, aber das macht nichts. Simone Kajda ist so etwas wie der Motor des Ganzen, die treibende Kraft. Seit einigen Jahren ist sie berufsunfähig, damals gab es „ein richtiges Tief“, sagt sie. Aber sie habe gekämpft „wie ein Ochse“. „Ich habe mir gesagt, ich muss mein Leben in die Hand nehmen“, erzählt sie.



Seit gut fünf Jahren gibt es den „Talentetausch“ bereits, zuvor waren alle bei einem anderen Tauschring, doch „der ist uns zu kommerziell geworden und da haben wir unsere eigene Sache gemacht“, erzählen die Mitglieder. Wer Mitglied werden will, muss 60 Talente einbringen – also drei Stunden Arbeit als freiwillige Leistung im Jahr. Und es gibt einen jährlichen Mitgliedsbeitrag von fünf Euro, ganz ohne Geld geht es nicht. Das wird zum Beispiel für die halbjährlich erscheinende „tauschzeitung“ ausgegeben, die von Bernhard und Steffen gemacht wird. Werden beim regelmäßigen Frühstück kurzfristige Tauschaktionen verhandelt, findet man in der Tauschzeitung auch längergeltende Angebote und Nachfragen. Da sucht zum Beispiel jemand eine „tatkräftige Hilfe zum Frühjahrsputz“ oder „dringendst jemand zum gemeinsamen Flohmarktsachen-Verkauf (muss den Speicher räumen!“). Unter „Biete“ stehen wiederum Angebote wie „Ich zaubere dir ein warmes leckeres Gericht. Bin sehr vielseitig. Einfach anrufen und nachfragen“. Oder: „Biete mein Auto und mich für Einkaufen und Transport an.“

Eine Stunde Arbeitszeit entspricht 20 Talenten

Mittlerweile hat sich eine regelrechte Tauschringszene entwickelt, in ganz Bayern sollen es mehr als 300 sein. In Hohenbrunn nennt sich der Tauschring „Talente-Brunnen“, in Nürnberg „Gib&Nimm“, im Oberallgäu „TROA“ und in Fürstenried „Passt“. Auch Verbindungen zum Ausland existieren, etwa zum „TNT“, dahinter steht das „Talente Netz Tirol“ in der Region Kufstein. Interessant: Man kann die einzelnen Tauschring-Währungen auch teilweise gegeneinander verrechnen.



Die Tauschring-Idee stammt ursprünglich aus Kanada, die Idee entstand 1978 unter der Bezeichnung „LETS“. Das bedeutet „Local Exchange Trading System“, auf deutsch also etwa „Örtliches Tauschhandelssystem“. „Lets-Tauschnetz München“ heißt auch ein weiterer Münchner Tauschring, der Ende 1993 gegründet wurde. Allgemein besteht der Vorteil einer Tauschgemeinschaft darin, dass die geleistete Arbeit wie beim Geld „gespeichert“ werden kann. So ist kein unmittelbarer Gegentausch notwendig, weil der Gegenwert der getauschten Arbeit oder Sache in einem Tauschheft gutgeschrieben wird. Auf der Webseite von „Lets“ kann man die dahinterstehende Philosophie nachlesen: „Die Lebensqualität der Einzelnen, ihre soziale Sicherheit und die Umwelt sind durch die gegenwärtige wirtschaftliche Entwicklung und deren Zwänge gefährdet. Die gesellschaftliche Situation ist gekennzeichnet von stetig steigender Arbeitslosigkeit, einer immer stärkere Spaltung in Arm und Reich, einer zunehmende Kälte des sozialen Klimas und der Verschwendung unserer natürlichen Ressourcen“, heißt es da. Und: „Wir treten für eine menschliche Ökonomie ein, für kleinräumige Strukturen, für sinnvollen ökologischen Umgang und für ökonomischen Ausgleich.“



Zurück nach München Laim. Simone Kajda ist beschäftigt, denn jetzt beginnt gleich das „Repair Cafe“, in dem sie auch aktiv ist. Dort geht es um Stricken, Nähen, Reparieren. Und zum Schluss fällt ihr doch noch ein, wie sie ihr Tausch-Guthaben anlegen kann. Sie will demnächst umziehen, und „so ein Umzug wird teuer“. Gezahlt wird natürlich mit Talenten.

(Rudolf Stumberger)

Foto (Stumberger): Pralles Konto: Für jeden „Arbeitseinsatz“ gibt es Talente, für die man wiederum Dienstleistungen kaufen kann.