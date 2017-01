Polizei ermittelt wegen erfundener Vergewaltigung

Wegen eines Interneteintrags über eine erfundene Vergewaltigung durch einen Asylbewerber in Südbayern wird nun gegen eine Frau ermittelt. Die 55-Jährige steht im Verdacht, den sexuellen Missbrauch einer 17-Jährigen als freie Erfindung in den sozialen Netzwerken verbreitet zu haben, wie die Polizei am Montag in Rosenheim mitteilte. Es werde wegen Vortäuschens einer Straftat und wegen Volksverhetzung gegen die Frau aus dem niederbayerischen Landkreis Rottal-Inn ermittelt.

In einem Facebook-Eintrag hatte sie nach Überzeugung der Polizei geschrieben, die Jugendliche sei in Mühldorf am Inn von einem Asylbewerber vergewaltigt worden und habe notoperiert werden müssen. Nichts davon stimmte jedoch laut den Ermittlungen der Polizei.

Falschmeldungen gibt es immer wieder

Nach Bekanntwerden der gefälschten Meldung war die Polizei offensiv vorgegangen: Sie hatte auf Facebook und bei Twitter die Fälschung mit deutlichen Worten angeprangert. „Immer wieder tauchen – vor allem in den sozialen Medien - Meldungen über angebliche Straftaten auf“, teilten die Beamten dazu mit. Sie informierten Facebook über die Inhalte und verantwortlichen Personen. „Wir prüfen die strafrechtliche Relevanz solcher Postings insb. hinsichtlich des bewussten Vortäuschens von Straftaten sowie etwaige Aufwandsansprüche“, hieß es weiter.

«Die große Zustimmung in medialen Veröffentlichungen als auch der Community in sozialen Medien ist für mich eine eindeutige Bestätigung für unser offensives und geradliniges Vorgehen im südlichen Oberbayern gegen Falschmeldungen oder Hetzbotschaften im Netz», erläuterte nun der Präsident des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd, Robert Kopp.

Die Polizei müsse jede Form einer gezielten Desinformation aufdecken und bekämpfen. «Zivilcourage ohne jegliche Form von Hysterie oder Aktionismus ist daher auch im Internet unabdingbar.» (dpa)