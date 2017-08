Unglücksursache: Unaufmerksamkeit

Die verkohlten Bäume, die an den verheerenden Busbrand auf der Autobahn 9 erinnert haben, sind inzwischen gefällt. Nur noch die kahle Stelle an der Böschung zeugt von dem Auffahrunfall, bei dem 18 Menschen ums Leben kamen. Inzwischen sind sich die Ermittler sicher, was das Inferno nahe Münchberg in Oberfranken ausgelöst hat: Der 55 Jahre alte Mann am Steuer des Reisebusses war am 3. Juli um 7.11 Uhr unaufmerksam gewesen - warum auch immer. Er bemerkte zu spät, dass ein Sattelzug vor ihm wegen eines Staus langsam abbremste. Mit 60 bis 70 Stundenkilometern prallte der Bus auf.



Und dann? Staatsanwalt Jochen Götz spricht am Mittwoch in Hof von einer "Verkettung tragischer Umstände": Wegen des Aufpralls kam es zu Kurzschlüssen bei Batterie und Elektrik, beides war im Vorderbereich des Busses untergebracht. Ein Kraftstofftank dort wurde zusammengestaucht und platzte. Der Kraftstoff entzündete sich sofort, befeuert von austretender Druckluft.



Rauch und Feuer breiteten sich rasend schnell im Bus aus. 18 Menschen konnten sich nicht mehr retten. Die anderen 30 Businsassen wurden teils schwer verletzt, zwei von ihnen sind immer noch im Krankenhaus. Dem Ersatzfahrer (43) gelang es, eine der Türen zu öffnen und Menschen nach draußen zu bringen.

Ermittler: Der Bus hatte keine technischen Mängel

In dem Reisebus eines Unternehmens aus Löbau (Sachsen) saßen überwiegend Senioren. Ihr Ziel sollte der Gardasee sein. Los ging die Fahrt um 0.30 Uhr auf dem Betriebsgelände in Löbau, zuletzt stiegen gegen 4.50 Uhr Reisende in Dresden zu.



Wie Horst Thiemt, der Chef der Verkehrspolizei Hof sagt, hatte der Bus keine technischen Mängel. Er war mit ABS und ESP ausgestattet, hatte aber kein automatisches Bremssystem, das beispielsweise bei drohenden Auffahrunfällen automatisch bremst. Der 2013 gebaute und 2014 erstmals eingesetzte Reisebus musste diese Technik nicht haben - erst bei später gebauten Modellen wurde sie Pflicht. Ob ein solches System das Inferno verhindert hätte? Das sei "spekulativ", sagt Staatsanwalt Götz.



Lenk- und Ruhezeiten des Fahrers seien eingehalten worden. Und auch der Fahrer des Sattelzugs, der aus der Ukraine unterwegs nach Frankreich war, habe nicht abrupt abgebremst. "Es war ein normaler Bremsvorgang, wie es am Ende eines Staus erwartet wird", sagt Götz. Der Verkehr wurde wegen einer Baustelle von drei auf zwei Spuren gelenkt, deshalb hatte sich der Stau gebildet. Am Montagmorgen sei dichter Verkehr in diesem Bereich normal, sagt Verkehrspolizist Thiemt.

Nach Auffahrunfall: Kurzschlüsse bei Batterie und Elektrik

Warum in dem Busmodell Batterie, einer der Kraftstofftanks und ein Drucklufttank so eng im Vorderteil nebeneinander verbaut wurden, können die Ermittler nicht beantworten. Man habe recherchiert, ob bei baugleichen oder -ähnlichen Modellen schon einmal solche Reaktionen zu beobachten waren, sagt Thiemt: "Wir konnten keine solchen Unfälle finden, wo sich das so entwickelt hat."



Ungeklärt wird wohl bleiben, warum der Fahrer unaufmerksam war und den bremsenden Sattelzug vor ihm zunächst übersehen hatte. Die Befragungen der Überlebenden ergaben lediglich, dass es weitgehend ruhig im Bus war, Fahrgäste haben ihn also nicht abgelenkt. Auch eine toxikologische Untersuchung brachte keine Hinweise.



Die sterblichen Überreste des Busfahrers wurden auf dem Fahrersitz geborgen, die Gurt war noch verschlossen. Spekulationen, wonach er noch Menschen aus dem Bus geholfen haben soll, haben sich nach Auffassung der Ermittler nicht bestätigt.

Verband: Bus ist das sicherste Transportmittel

Der Bundesverband Deutscher Omnibusunternehmer (bdo) betonte derweil, dass der Bus nach wie vor das sicherste Verkehrsmittel auf Deutschlands Straßen ist. "Schwere Busunfälle sind eine absolute Seltenheit", sagte die stellvertretende Hauptgeschäftsführerin Anja Ludwig. Die Bilder vom Unfallort an der A9 könnten jedoch Verunsicherung hervorrufen, es gebe tatsächlich derzeit vereinzelte Anfragen von Reisenden zur Sicherheit von Bussen. "Statistisch gesehen ist der Autoverkehr aber viel gefährlicher. Busse sind und bleiben das sicherste Straßenverkehrsmittel."



Die Sicherheitsstandards seien extrem hoch - etwa dank technischer Checks für die Fahrzeuge oder dank zahlreicher Assistenzsysteme in den Bussen. Fahrer müssten sich regelmäßig weiterbilden und ärztlich untersuchen lassen. (dpa)