Weisskopf erster Motorflieger

Gustav Albin Weisskopf aus Leutershausen bei Ansbach gelang „der erste motorische Flug in der Luftfahrtgeschichte“. Das bestätigte die deutsche US-Botschaft bereits am 14. September 1983 in ihrem „Amerika-Dienst“. Doch erst jetzt fanden Mitglieder der Flughistorischen Forschungsgemeinschaft Gustav Weisskopf (FGGW) in dessen Heimatort das Dokument. Das Papier tauchte beim Umzug des für den Flugpionier eingerichteten Museums wieder aus dem Archiv auf.

„Da sich Whiteheads Flug ganze zwei Jahre vor einem ähnlichen Flug der Gebrüder Wright ereignete, für den den Brüdern das Verdienst zugesprochen wird, den ersten motorisierten Flug durchgeführt zu haben, ist im Grunde Whitehead der 'rechtmäßige' Vater des modernen Flugwesens“, schrieb die US-Botschaft damals. Gustav Weisskopf änderte seinen Namen nach dem Umzug in die USA in Gustave Whitehead.

Das alte Dokument ist laut Fluggemeinschaftsvorstand Karl Heigold „Wasser auf unsere Mühlen. Für mich ist damit die Frage: ja isser denn überhaupt geflogen?" ein für allemal erledigt.“ Wie berichtet, gibt es noch Zweifler am Erstflug des Leutershäusers. Darunter ist vor allem eine Wissenschaftler-Gruppe aus dem Deutschen Museum München.

Wir haben bei der US-Botschaft in Berlin nachgefragt, wie die amerikanische Regierung heute zu dem 1983 veröffentlichten Sachverhalt steht. Bis Redaktionsschluss haben wir keine Antwort bekommen.

(Heinz Wraneschitz)