2016: Die Tops und Flops

Schlimmster Schock:



Der schreckliche IS-Terroranschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt hat auch die beiden IS-Anschläge in Bayern ins Bewusstsein gerufen: die Axt-Attacke in einer Würzburger Regionalbahn und den ersten IS-Selbstmordanschlag auf deutschem Boden bei einem Ansbacher Musikfestival im Juli. Beide haben das Lebensgefühl im Freistaat verändert. Fünf Menschen verletzte der Attentäter von Würzburg schwer, bevor er von Polizisten erschossen wurde. Wenige Tage später folgte der Selbstmordanschlag in Ansbach mit 15 Verletzten, der Attentäter starb. Beide Täter waren als Flüchtlinge nach Deutschland gekommen. Als Konsequenz forderte die CSU bereits damals strengere Grenzkontrollen und schnellere Asylverfahren.

Nach dem Berliner Anschlag hat die Staatsregierung eine Arbeitsgruppe zur Verbesserung der Sicherheitslage im Freistaat eingerichtet. Sie soll in den nächsten zwei Wochen konkrete Vorschläge entwickeln. CSU-Chef-Horst Seehofer verlangt zudem eine Neujustierung der Zuwanderungspolitik. Das brachte ihm den Vorwurf ein, die CSU wolle aus dem Terror politisches Kapital schlagen.



Gewinner:



Auch sonst haben sich viele, auch in der CSU, regelmäßig über ihn geärgert. Dennoch steht Ministerpräsident Horst Seehofer Ende des Jahres gut da. Parteiintern ist er unangefochten; die Mehrzahl der Christsozialen geht davon aus, dass Seehofer bei der Landtagswahl 2018 erneut kandidiert. In der CSU schätzen sie Seehofers Performance als Merkel-Bändiger beim Thema Flüchtlingspolitik. Deren „Wir-schaffen-das“-Rhetorik hatte in der CSU wie auch in Teilen der CDU für maximalen Verdruss gesorgt. Fehler in der Flüchtlingspolitik, wie von Seehofer verlangt, hat die Kanzlerin zwar nicht eingestanden. Tatsächlich hat sie aber einen radikalen Kursschwenk vollzogen: Das Asylrecht wurde deutlich verschärft.

Durchgesetzt hat sich Seehofer auch beim CSU-Wahlversprechen Pkw-Maut – die EU-Kommission hat ihre Bedenken im November ausgeräumt. Zudem jubelt die CSU über die Neuregelung beim Länderfinanzausgleich: Bayern spart dadurch jährlich 1,35 Milliarden Euro.

Und auf Drängen Seehofers finden an der Grenze zu Österreich seit Mitte Dezember nun doch Kontrollen rund um die Uhr statt. Bayerns Bereitschaftspolizei unterstützt dabei die Bundespolizisten. Dagegen hatte sich Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) lange gewehrt.

Einen seltenen, dafür richtig fetten Triumph über die CSU errangen SPD und Grüne im November: Die beiden Oppositionsfraktionen hatten gegen das Seehofer-Prestigeprojekt unverbindliche Volksbefragungen geklagt. Und Recht bekommen. Es reicht nicht, derlei nur im Landeswahlgesetz festzuhalten, entschied der Bayerische Verfassungsgerichtshof. Das gehöre in die Verfassung.



Verlierer:



Gleich zwei Landtagsabgeordnete stolperten über Sex-Affären: der fränkische CSU-ler Michael Brückner (51) musste bezahlte Liebesdienste mit einer 16-Jährigen einräumen, wurde zu einer Geldstrafe verurteilt und gab sein Abgeordnetenmandat zurück. Der SPD-Abgeordnete Linus Förster (51) ist wegen des Besitzes von Kinderpornos im Visier der Ermittler. Außerdem wird ihm schwerer sexueller Missbrauch einer widerstandsunfähigen Person vorgeworfen. Seit Kurzem sitzt Förster deshalb in Untersuchungshaft. Er ist inzwischen aus der SPD ausgetreten und will sein Landtagsmandat zurückgeben.

Und der fränkische Parlamentarier Günther Felbinger (Freie Wähler) erwartet seinen Prozess wegen Betrugs zu Lasten des Steuerzahlers. Er soll Gelder aus der Abgeordnetenpauschale missbraucht haben. Felbinger ist noch immer Mitglied des Landtags.



Größter Zoff:



Die Flüchtlingspolitik entzweite: CDU und CSU, CSU und Opposition in Bayern, CSU und Kirchen. Spektakulärste Aktion hierbei war die Landtagsdebatte zum Integrationsgesetz im Landtag. Nervenaufreibende 16 Stunden dauerte die Plenarsitzung Anfang Dezember, in deren Verlauf SPD und Grüne der CSU vorwarfen, kein Integrations-, sondern ein „Spaltungsgesetz“ vorgelegt zu haben. Die CSU errichte mit dem Regelungswerk „eine Firewall gegen fremde Kulturen“, zürnte der SPD-Abgeordnete Hans-Ulrich Pfaffmann. Die Oppositionskritik richtet sich unter anderem gegen den Begriff Leitkultur, den die CSU nicht präzise umschreibt, und gegen Sanktionen bei mangelndem Integrationswillen.

Wiederholt haben auch führende Kirchenvertreter die CSU-Flüchtlingspolitik gerügt: der Münchner Kardinal Reinhard Marx etwa, der Kölner Kardinal Rainer Woelki und der Präses der evangelischen Kirche im Rheinland, Manfred Rekowski. Markus Söder zur Schelte der Kirchen: Sie sollten sich weniger in die Politik einmischen. Für den Vertreter einer C-Partei ein verstörender Rat.

Mitte Dezember sorgte Seehofer mit der Drohung für Aufsehen, die CSU werde notfalls nach der Bundestagswahl 2017 in die Opposition gehen – wenn Merkel nicht bereit ist, eine Obergrenze für Flüchtlinge einzuführen. Zur Zulässigkeit einer Obergrenze gibt es widerstreitende Auffassungen: Ein Grundrecht kann nicht eingeschränkt werden, sagen die einen. Doch, kontern die anderen, es würden ja auch andere Grundrechte beschränkt, etwa das auf einen Studienplatz oder das auf freie Berufswahl.



Bemerkenswertestes Angebot:



Markus Söder, das hat sich herumgesprochen, will bayerischer Ministerpräsident werden. Ilse Aigner hätte den Job auch gern, hat aber die schlechteren Karten. Das hinderte Aigner beim CSU-Parteitag im November nicht, Söder ein öffentliches Angebot zur Aufteilung des Seehofer-Erbes zu unterbreiten: Als beide kurz nacheinander in ihren Ministerkarossen auf dem Parteitagsgelände eintrafen, rief Aigner ihrem Parteifeund Söder gut hörbar zu: „Also, Markus, du übernimmst den Parteivorsitz! Und ich werde Ministerpräsidentin.“ Die erstaunten Umstehenden vernahmen Söders Replik: „Traust du dir das zu?“ Aigner: „Ja, klar.“ Der Mut der Verzweiflung? Ein Scherz? Darüber rätseln die verdutzten Beobachter noch heute.

(Waltraud Taschner)