CSU-Landesgruppenchefin Gerda Hasselfeldt hat sich nach 30 Jahren im Bundestag aus dem Parlament verabschiedet. In ihrer letzten Rede verteidigte sie die Arbeit der großen Koalition, in der sie auch eine ständige Vermittlerin zwischen CDU und CSU war - nicht nur während des unionsinternen Streits über die Flüchtlingspolitik.



"Wir haben erfolgreich regiert", sagte die 67-Jährige am Dienstag im Plenum. Sie empfinde ihre 30 Jahre im Parlament als großes Geschenk. "Ich bin dankbar für die Möglichkeit, meinem Land und den Menschen in diesem Land so lange dienen zu dürfen." Bundestagsvizepräsident Johannes Singhammer dankte ihr für eine "große Lebensleistung".





Ein anderes Leben



Auf die Zeit nach der Politik ist Hasselfeldt neugierig. "Dann wird sich ein anderes Leben ergeben, in dem ich meine Termine weitgehend selbst bestimmen kann. Ich bin gespannt, wie das wird", sagte sie der Deutschen Presse-Agentur. Ihr falle es nicht schwer, in den Ruhestand zu gehen. Sie habe sich ja aus freien Stücken dafür entschieden. "Mit 67 Jahren und nach 30 Jahren Parlamentsarbeit kann man guten Gewissens in den Ruhestand gehen." Sie habe die politische Arbeit "immer sehr gerne gemacht, aber für mich ist jetzt der Zeitpunkt da, dass ich Jüngeren die Verantwortung übergeben möchte".



Hasselfeldt war seit 2011 Vorsitzende der CSU-Abgeordneten im Bundestag und zuvor unter anderem Bau- und Gesundheitsministerin im Kabinett von Kanzler Helmut Kohl (CDU). Von 2005 bis 2011 war sie Bundestagsvizepräsidentin. Bei der Bundestagswahl tritt sie nicht mehr an. "Mit meiner Familie habe ich dann hoffentlich noch ein paar Jahre, in denen wir mehr Zeit miteinander verbringen, als das bisher der Fall war", sagte sie.

(Sascha Meyer und Luisa Hofmeier, dpa)