47 Jahre alt und männlich

Von den 682 Bewerbern zur Bundestagswahl in Bayern ist jeder vierte eine Frau. Den höchsten Frauenanteil unter den Parteien mit Landeslisten haben die Grünen mit knapp 51 Prozent, wie Landeswahlleiter Thomas Gößl mitteilte. Beim Bündnis Grundeinkommen - Die Grundeinkommenspartei (BGE) und der Bayernpartei betrage die Quote hingegen nur rund acht Prozent.



Im Schnitt seien die Bewerber 47 Jahre alt. Mit durchschnittlich 32 Jahren sind die Kandidaten der Partei Gesundheitsforschung am jüngsten. Dagegen haben die Bewerber der Parteien Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands (MLPD), Bürgerrechtsbewegung Solidarität (BüSo) und Deutsche Kommunistische Partei (DKP) ein Durchschnittsalter von jeweils 56 Jahren.



Weitere Zahlen und Fakten zur Bundestagswahl:



- Rund 9,5 Millionen Wahlberechtigte gibt es nach Angaben des Statistischen Bundesamts im Freistaat.

- 682 Bewerber treten in Bayern laut Statistischem Landesamt zur Bundestagswahl an, darunter 172 Frauen.

- 46 Wahlkreise gibt es im Freistaat.

- 21 Parteien sind zugelassen.

- 535 Kandidaten stehen auf den Landeslisten der Parteien.

- 147 Personen kämpfen um ein Direktmandat, ohne auch auf einer Landesliste zu stehen.

- 271 Bewerber kandidieren sowohl auf einer Landesliste als auch im Wahlkreis.

- In allen 46 Wahlkreisen haben nur die Parteien CSU, SPD, Grüne, FDP und Linke je einen Bewerber zur Direktwahl benannt.

- 7 Parteien mit Landeslisten haben hingegen keine Direktkandidaten.

- 90 Kandidaten treten für die CSU an - im Parteienvergleich sind das die meisten.

- Nur 5 Bewerber kandidieren für die Parteien Gesundheitsforschung und NPD.

(dpa)