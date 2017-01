Alphatiere und Alphathemen

Das Bundestagswahljahr 2017 hat begonnen, und in der CSU lautet die spannendste Frage, wann Horst Seehofer den Stecker zieht. Den der Kühlbox nämlich, in der er vor einigen Monaten alle Personalfragen der kommenden Jahre auf Eis gelegt hat. Vermutlich geschieht das nicht vor dem Frühjahr, denn die als Vorentscheidung für alles Weitere geltende Aufstellung der CSU-Kandidatenliste für die Bundestagswahl hat der Parteichef von Februar schon mal auf Mai verlegt. Zum einen hat das mit den diversen offenen Personalien zu tun, deren bedeutendste seine eigene ist, zum anderen mit Seehofers mantrahaft wiederholtem Credo: „Erst die Themen, dann die Personalien.“



Wobei es sich streng genommen nur um ein zu klärendes Thema handelt: die Zuwanderung. Hier liegen CDU und CSU noch immer am weitesten auseinander – Stichwort „Obergrenze“. Im Februar soll auf einem Strategiegipfel der Unionsspitzen der gemeinsame Fahrplan bis zur Bundestagswahl abgesteckt werden. Doch ob der den erhofften Durchbruch bringt, ist fraglich. 2017 könnte also nicht nur Seehofers persönliches Schicksalsjahr werden, sondern auch das der Union in Deutschland.





Auch bei der Bayern-SPD geht’s 2017 um die K-Frage



Auch bei der bayerischen SPD wird sich im Laufe des Jahres die K-Frage zuspitzen. Parteichef Florian Pronold betont zwar zu jeder Tages- und Nachtzeit, dass eine Entscheidung über die Spitzenkandidatur zur Landtagswahl 2018 erst im kommenden Frühjahr getroffen wird, wenn die Lage auch bei der CSU klar ist, aber das SPD-interne Geraune schwillt ungeachtet dessen bereits an. Hört man etwas aufmerksamer hin, darf sich Pronold kaum Hoffnungen auf den Job machen. Spätestens seit dem überaus mäßigen Ergebnis bei seiner Wiederwahl auf dem letztjährigen Parteitag scheint klar zu sein, dass Pronold die Herzen der bayerischen Genossen nicht gerade zufliegen. Und achtet man im Geraune auf die Zwischentöne, könnte die Spitzenkandidatur auf Generalsekretärin Natascha Kohnen hinauslaufen, nicht auf Fraktionschef Markus Rinderspacher.



Landespolitisch wird 2017 von der Entscheidung über die Zukunft des bayerischen Gymnasiums geprägt sein. Nach zwölf Jahren Dauerdebatte über das G8 und ungezählten Korrekturversuchen will Kultusminister Ludwig Spaenle nun endlich für Ruhe an den Schulen sorgen. Vor Weihnachten hat er dazu eine Dialogphase mit allen Betroffenen beendet, noch im Winter soll eine Grundsatzentscheidung des Kabinetts erfolgen. Spaenles Vorschlag läuft darauf hinaus, jedes Gymnasium selbst entscheiden zu lassen, ob es seine Schüler in acht oder neun Jahren zum Abitur führt. Noch vor der Sommerpause soll der Landtag die gesetzlichen Grundlagen schaffen, damit das neue Modell nach einjähriger Vorbereitungsphase zum Schuljahr 2018/19 bayernweit starten kann.





Der Verfassungsgerichtshof könnte erneut ein CSU-Vorhaben kippen



Wie schon in den vergangenen Jahren könnte der Bayerische Verfassungsgerichtshof wieder korrigierend in Beschlüsse von Staatsregierung und CSU eingreifen. Die SPD-Fraktion hat nämlich angekündigt, das jüngst verabschiedete, höchst umstrittene bayerische Integrationsgesetz auf seine Verfassungsmäßigkeit überprüfen zu lassen. Ansatzpunkte dafür sind die auf dem unbestimmten Rechtsbegriff der „Leitkultur“ fußenden Bestimmungen und eventuelle Verstöße gegen den Gleichheitsgrundsatz. Selbst in der CSU-Fraktion gibt es Abgeordnete, die – trotz grundsätzlicher Zustimmung zu den Zielen des Gesetzes – die verfassungsrechtlichen Bedenken teilen.



Besonderes Augenmerk wird zum Jahresende der Verabschiedung des Nachtragshaushalts 2018 zuteil werden. Der Etat für ein Wahljahr wird traditionell einer eingehenden Prüfung unterzogen. Nach den Milliardenausgaben für die Unterbringung und Integration der Flüchtlinge sowie für die Innere Sicherheit zur Abwehr der Terrorgefahren dürften dieses Mal wieder Wohltaten für die Bürger Bayerns im Mittelpunkt stehen. Etwa im sozialen und im Schulbereich, aber auch beim Infrastrukturausbau und Hilfsmaßnahmen für den strukturschwachen Raum. Hier gibt es immer Nachholbedarf.



Und was steht 2017 in Bayern sonst noch an? Bei der 2. Stammstrecke für die Münchner S-Bahn wird der erste Spatenstich erfolgen, dafür wird weiter ergebnislos über die 3. Startbahn am Münchner Flughafen diskutiert werden. Nach der Überarbeitung der Trassenpläne für die neuen Stromautobahnen von Norddeutschland nach Bayern werden heuer deren mögliche, überwiegend unterirdische Verläufe veröffentlicht. Außerdem steht die Fortschreibung des Landesentwicklungsprogramms mit den strittigen Punkten Anbindegebot, System der zentralen Orte und Skischaukel am Riedberger Horn an. Gesucht wird nach dem Standort für einen dritten Nationalpark im Freistaat. Ausgang wie bei so vielem: offen.

(Jürgen Umlauft)