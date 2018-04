Antisemitismus melden? Ja, bitte!

„Jude!“ Wie bitte? Man schüttelt ungläubig den Kopf. Das Wort „Jude“ als geläufiges Schimpfwort unter Schülern? Es ist nicht irgendwer, der das behauptet, sondern Josef Schuster, der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland. Lehrer haben ihm das berichtet. Aus Berlin kommt nicht zum ersten Mal die Meldung, Schüler seien wegen ihres Jüdischseins gemobbt worden. Die Forderung nach einer Meldepflicht für judenfeindliche Vorfälle an Schulen findet immer mehr Unterstützer. Mehr oder weniger offen wird eine Ursache für den „neuen Antisemitismus“ benannt: die zahlreicher gewordenen Muslime.



Bayerns neuer Schulminister Bernd Sibler erklärt, Vorfälle wie in Berlin seien „für die bayerischen Schulen aktuell nicht bekannt“. Nichtsdestotrotz werde Bayern seine Anstrengungen verstärken, Schüler gegen „extremistische Ideologien“ immun zu machen. Und schon ist er drin, in der Extremismusschublade, der Antisemitismus. Irgendwo draußen am Rand, zum Beispiel bei den muslimischen Einwanderern, mag es Judenhasser geben, aber „bei uns“, „in der Mitte“ ganz sicher nicht!

Lehrer müssen lernen, richtig zu reagieren



Das Schöne an der Extremismus-Theorie ist, dass man selber fein raus ist: „Wir, der gesellschaftliche Mainstream, sind demokratisch, weltoffen und definieren uns durch die freiheitlich-demokratische Grundordnung.“ So verzweifelt-ironisch formuliert es Mehmet Daimagüler, einer der Nebenkläger-Anwälte im Münchner NSU-Prozess. Er wird bestätigt durch eine Expertise des Bundesinnenministeriums von 2017. Danach trifft die seit 2016 forcierte Ausländer-Abwehrpolitik letztlich auch Juden: „Der Ton gegenüber Minderheiten und ‚Fremden’ ist insgesamt rauher geworden und verunsichert so auch die jüdische Minderheit."



Was also tun? Eine Meldepflicht für antisemitische Ausfälle an Schulen kann sinnvoll sein. Weil es Schulleitern dann nicht mehr möglich ist, derlei unter den Teppich zu kehren. Viel wichtiger aber ist es, Lehrer zu schulen, richtig zu reagieren, wenn Schüler andere schmähen. Egal ob es sich um jüdische Mitschüler handelt, um Migranten oder andere Opfer kindlicher Verbalgewalt. Ein beliebtes Schimpfwort auf dem Pausenhof ist übrigens noch immer „schwul“. Lehrkräfte hören da gern weg. Weiterbildung ist dringend angezeigt.