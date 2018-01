April? Seehofers Zeitplan sorgt für Ärger

Am Ende dauert der lang herbeigesehnte Burgfrieden in der CSU gerade einmal einen Monat. Fast auf den Tag genau vier Wochen nach dem schier perfekt inszenierten Parteitag in Nürnberg mit der Kür von Markus Söder zum Spitzenkandidaten für die Landtagswahl sorgt der Termin für den Amtsverzicht von Horst Seehofer als Ministerpräsident für internen Ärger. Und dies, obwohl beide Männer seither beteuern, gut zusammenarbeiten zu wollen. Seehofer soll intern einen Termin erst im April in Aussicht gestellt haben.



Der Zeitpunkt für die jüngsten Irritationen könnte für die CSU im bayerischen Landtag kaum unpassender sein. Nach Wochen und Monaten des internen Machtkampfes war die Partei Mitte Dezember gerade erst wieder zur Ruhe gekommen, hatte mühsam die Demütigung der Wahl im September hinter sich gelassen.



Den Preis dafür zahlte CSU-Chef Horst Seehofer bislang alleine. Er musste als Konsequenz für das historische Wahldebakel mit 38,8 Prozent das Amt des Ministerpräsidenten an seinen langjährigen Konkurrenten und Finanzminister Markus Söder abtreten. Einzig den Termin bestimmte Seehofer selbst und nannte das erste Quartal 2018. Jedoch ließ er auch durchblicken, dass es ihm auf eine Woche mehr oder weniger nicht ankomme. Beide betonten seither, dass sie nun gut zusammenarbeiten wollten, nur so könne verloren gegangenes Vertrauen in der Partei und in der Bevölkerung zurückgewonnen werden.

Amtsübergabe erst nach Ostern?

Nachdem diese Lösung auch Seehofers Kritiker zunächst besänftigte, ist das fragile Friedensgebilde nun erneut ins Wanken geraten. Denn um den Termin der Amtsübergabe ist parteiintern erneut eine Diskussion entbrannt: Anlass ist nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur eine Aussage von Seehofer am Montag im Parteivorstand, unmittelbar vor Beginn der Winterklausur der Landtagsfraktion in Kloster Banz. Nach Angaben mehrerer Sitzungsteilnehmer hat Seehofer bei der Sitzung eine Übergabe erst nach Ostern in Aussicht gestellt.



Seehofer begründete seinen neuen Zeitplan mit den externen Faktoren: Demzufolge rechnet er für den Fall, dass die SPD bei ihrem Parteitag am Sonntag in Bonn grünes Licht für Koalitionsgespräche gibt, zunächst mit zweiwöchigen Verhandlungen von Union und SPD, bevor im Anschluss die SPD drei Wochen für eine Mitgliederbefragung benötigt. Je nach Verlauf der Koalitionsverhandlungen würden dann auch noch Parteitage bei CSU und CDU notwendig. Inklusive der Pause über die Karnevalstage sowie die Osterfeiertage könnte damit erst nach Ostern eine neue Regierung stehen und auch die Übergabe der Amtsgeschäfte von Seehofer an Söder erfolgen. Die erste Plenarsitzung nach Ostern ist nach bisheriger Planung der 10. April.

Söder schweigt bislang zu den Terminwirrungen

Söder selbst schweigt bislang zu den Terminwirrungen, wer ihn aber kennt, weiß, dass sie ihn massiv verärgern dürften. Auch die Fraktion hält zunächst still. Doch bereits am Montag während der Vorstandssitzung formierte sich der Widerstand, per SMS und telefonisch. Selbst Seehofers Unterstützer sprechen davon, dass eine spätere Übergabe als Ende März "Befremden auslösen würde", wenn es tatsächlich erst Mitte April oder gar noch später würde. "Erstes Quartal heißt erstes Quartal", sagte ein Vorstandsmitglied.



Die Vorbehalte in der Fraktion - Skeptiker sehen schon ihre schlimmsten Befürchtungen bestätigt - dürften aber weiter zunehmen. Umgehend ist auch die Rede von Seehofers Aussagen beim diesjährigen Neujahrsempfang, wo er vor rund 1700 Gästen in der Münchner Residenz am Freitag einige verbale Spitzen in Richtung Söder abfeuerte und etwa den konkreten Termin der Amtsübergabe offen ließ, damit alle Anwesenden weiter feiern könnten. Söder quittierte Seehofers Aussage zu dem Zeitpunkt noch mit einer guten Miene.



Spätestens an diesem Dienstag dürfte sich das ändern - am Nachmittag will Seehofer im Kloster über die aktuelle politische Lage informieren. Sollte er dann keine Antwort liefern, die die Fraktion befriedigt, sprich einen Termin bis Ende März, "wird das Fass überlaufen", heißt es aus der Fraktion. Verlierer wäre dann die gesamte CSU, denn niemand wolle einen erneuten Streit, immerhin habe die Partei gerade erst in Umfragen ihren Sinkflug stoppen können - bei rund 40 Prozent und damit weit weg von einer absoluten Mehrheit.

Aktualisierung: Statement Söder

CSU-Spitzenkandidat Markus Söder rechnet weiterhin fest mit einer Übernahme der Regierungsgeschäfte im ersten Quartal 2018. "Wir haben einen klaren Zeitplan vereinbart und darüber gibt es auch keinen Zweifel", sagte er am Rande der Klausur der CSU-Landtagsfraktion im oberfränkischen Kloster Banz. Dies habe er am Vormittag auch noch einmal mit Seehofer abgestimmt, "es bleibt alles bei dem, was wir vereinbart haben."

Aktualisierung2: Seehofer bekräftigt Verzicht auf Ministerpräsidentenamt bis Ende März

Nach Spitzenkandidat Markus Söder hat auch CSU-Chef Horst Seehofer den Terminplan zu seinem Verzicht auf das Ministerpräsidentenamt im ersten Quartal 2018 bekräftigt. "Wir haben an unserer Terminplanung überhaupt nichts verändert", sagte er am Dienstag bei der Klausur der CSU-Landtagsfraktion im oberfränkischen Kloster Banz in Bad Staffelstein. Er könne sich nicht erklären, wie Mitglieder des CSU-Vorstandes am Vortag seine Ausführungen so "kühn interpretieren" konnten, dass eine Übergabe wegen der Regierungsbildung im Bund erst im April stattfinden könne. Die Diskussion sei ihm schleierhaft.



Mitte Dezember hatten Seehofer und Söder vereinbart, dass innerhalb der ersten drei Monate des Jahres der Posten des Ministerpräsidenten von Seehofer an Söder übergehen soll. Seehofer bleibt aber CSU-Chef.



Über den vereinbarten und bei einem Parteitag beschlossenen Fahrplan hatte es nach einer Sitzung des CSU-Vorstandes am Montag Irritationen gegeben, weil Seehofer dort nach Angaben mehrerer Sitzungsteilnehmer eine Übergabe erst nach Ostern und damit erst im April in Aussicht gestellt hatte.

Auch Söder hatte am Vormittag am Rande der Klausur erklärt, er rechne weiterhin fest mit einer Übernahme der Regierungsgeschäfte im ersten Quartal 2018. "Wir haben einen klaren Zeitplan vereinbart und darüber gibt es auch keinen Zweifel." Dies habe er am Vormittag auch noch einmal mit Seehofer abgestimmt, "es bleibt alles bei dem, was wir vereinbart haben."

