Arbeitnehmers Alptraum

Pendeln nervt und schmälert das Lebensglück. Doch die Weisheit aus einschlägigen Studien nützt den Menschen wenig, die täglich zwischen Wohn- und Arbeitsort hin- und herfahren. Denn gerade in München gibt es zu wenig bezahlbaren Wohnraum, als dass die pro Tag in die Landeshauptstadt pendelnden Menschen dort auch ein Zuhause finden könnten. Laut Bundesagentur für Arbeit pendelten zum Stichtag 30. Juni 2016 täglich 368 251 Arbeitnehmer nach München – aktuellere Zahlen liegen noch nicht vor. Auf Platz zwei unter den acht bayerischen Großstädten folgt mit 156 050 Pendlern Nürnberg, dann kommen Regensburg mit 75 927, Augsburg mit 72 772, Ingolstadt mit 63 303, Erlangen mit 61 923, Würzburg mit 55 153 und Fürth mit 30 346 – Tendenz weiter steigend.



Um der Pendlerströme Herr zu werden und dem Verkehrsinfarkt vorzubeugen, gibt es unterschiedlichste Lösungsansätze. Das bayerische Innenministerium setzt wie der Bayerische Industrie- und Handelskammertag (BIHK) sowie die Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft (vbw) auf den Ausbau der Verkehrsinfrastruktur und die gleichzeitige Vernetzung der Verkehrsträger. Das scheitert aber in der Praxis oftmals schon an so banalen Dingen wie einem wochenlang defekten Fahrtzielanzeiger der Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) an einer Haltstelle. Zwar bedankt man sich bei der MVG-Servicehotline höflich darüber, dass man den Fehler meldet. Doch behoben ist er deshalb noch lange nicht.



Dabei bietet die Verarbeitung von Echtzeitdaten im Straßenverkehr und im ÖPNV großes Potenzial: „Damit Staus und Verzögerungen erst gar nicht entstehen“, erklärt Sabine Lehmann, Referatsleiterin für Verkehr und Logistik der IHK für München und Oberbayern, der Staatszeitung. Aber solche Daten erhält der Verkehrsteilnehmer beziehungsweise Nahverkehrsnutzer derzeit nur via App auf dem Smartphone. Wer so ein smartes Teil nicht besitzt, steckt im Informationsnirvana. Und bis Anzeigetafeln zumindest in den U-Bahnhöfen die Abfahrzeiten von Zügen der Deutschen Bahn und andersherum kundtun, wird noch viel Zeit vergehen.

Selbst der Verkehrsminister gibt zu, dass Bürokraten Reformen verhindern

Selbst Bayerns Verkehrsminister Joachim Herrmann (CSU) gab vor Kurzem zu, dass es einen langen Atem und viel Durchsetzungskraft braucht, um Bürokraten und Planer auf Trab zu bringen – bei den Kommunen, bei der Bahn und auch im eigenen Ministerium. Insofern muss man schon mal froh sein, dass zumindest der Spatenstich für den Bau der zweiten S-Bahn-Stammstrecke in München geschafft ist. Auch wenn es bis zur Inbetriebnahme und den daraus resultierenden Entlastungseffekten für die Berufspendler noch bis 2026 dauert.

Diesen Tunnel wiederum kritisiert massiv der Verkehrsclub Deutschland (VCD), Landesverband Bayern. Denn für die 3,8 Milliarden Euro, die die zweite Münchner Röhre kosten wird, könnte man laut VCD-Bahnexperte Gerd Weibelzahl viele Bahnstrecken in Bayern reaktivieren und so die Pendler zum Bahnfahren bewegen.



Derzeit beschränke sich der Freistaat auf die Rolle des Zuschauers. „Was dazu führt, dass im letzten Jahr in Bayern so viele Bahnstrecken abgebaut wurden wie kaum in einem anderen Bundesland“, moniert Weibelzahl.



Das Geld fehlt ihm zufolge aber auch für „periphere Verbindungen“. Diese gehörten dringend gestärkt, damit man nicht weiter von einem Außenbezirk in den anderen über den Marienplatz fahren muss. „Dass das die wenigen citynahen Knoten dauerhaft überfordert, ist logisch. Wirkliche Lösungen dafür? Hier geben sich Landesregierung wie auch städtische Planer bisher einsilbig“, klagt der VCD-Experte.



Aber nicht nur die Städte sind gefragt. Auch die ländlichen Räume sind am Zug. „Außerhalb der Städte müssen an den Knotenpunkten zwischen Bus und Bahn verstärkt Park-and-Ride-Stationen für Autos und Fahrräder eingerichtet werden“, fordert IHK-Verkehrsexpertin Sabine Lehmann.

Home Office: Alle sind dafür, trotzdem hapert's bei der Umsetzung

Schnellere Entlastung können Home-Office-Lösungen bieten. Das sieht auch die vbw so. „Die Digitalisierung ermöglicht es den Mitarbeitern, ihre Arbeitszeit flexibler zu gestalten. Das schließt Tage im Home-Office genauso ein wie Tage, an denen der Mitarbeiter azyklisch an seinen Arbeitsplatz fährt und daher zu den Stoßzeiten nicht zur Staubildung beiträgt“, betont vbw-Hauptgeschäftsführer Bertram Brossardt.

Es gäbe also einige Möglichkeiten den Verkehrsinfarkt zu verhindern. Doch noch blockieren Bedenkenträger den Fortschritt, in Unternehmen und Kommunen. Wer etwa in München auf grüne Wellen hofft, erlebt oft das Gegenteil: Dauer-Rot an den Ampeln und damit nervtötenden Stau.

(Ralph Schweinfurth)