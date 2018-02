Aschermittwoch in Berlin

Mit dem Fischessen wird nach bayerischer Tradition die Fastenzeit eingeläutet. Bayerns Bundesratsminister Marcel Huber lud am Mittwoch, 14. Februar 2018, Vertreter des Diplomatischen Corps, der Wirtschaft und von Presse und Kultur zum traditionellen Fischessen am Aschermittwoch in die Bayerische Vertretung in Berlin. „Fastenzeit, das ist in Bayern auch der Politische Aschermittwoch. Ein fester Standpunkt, deutliche Worte zum politischen Gegner und eine Prise Hintersinn – das sind die Erfolgszutaten für die politischen Kult-Ereignisse zu Beginn der Fastenzeit“, so Huber.

Als Fastenprediger lieferte der Verleger und Publizist Wolfram Weimer in diesem Jahr die geistige Nahrung und las den Gästen, darunter den Botschaftern Österreichs, Ungarns und Polens, auf humorvolle Art die Leviten. Kulinarisch wurde der Abend begleitet von verschiedenen Fischvariationen, zubereitet von den Landfrauen des Mühldorfer Schmankerl Boten aus Oberbayern. (BSZ)