Auch Wasserfilter bringen nichts

Es ist ein beschämende Bilanz, die das bayerische Landesamt für Umwelt (LfU) zieht: „Eine Besserung ist nicht erkennbar.“ Besonders beschämend ist das, weil es um den kostbarsten Rohstoff Bayerns geht: das Wasser. An bis zu 20 Prozent der Grundwassermessstellen im Freistaat wird der EU-Grenzwert von 50 Milligramm Nitrat pro Liter seit Jahren überschritten. Die Hauptursache: übermäßiger Einsatz von Dünger, vor allem Gülle in der Landwirtschaft.



Doch kommt jetzt endlich die Trendwende? Dringend nötig wäre das nicht nur, weil die EU Klage gegen Deutschland wegen Versäumnissen beim Grundwasserschutz eingereicht hat. Über 90 Prozent des bayerischen Trinkwassers wird aus Grundwasser gewonnen. Und Nitrat kann – umgewandelt im Körper zu Nitrit – den Sauerstofftransport im Blut blockieren. Außerdem steht es in Verdacht, über die Umwandlung zu Nitrosaminen im Magen krebserregend zu sein.



Mit einem neuen „Wasserpakt“ wollen Staatsregierung, Landwirten und Wasserversorger den Gewässerschutz nun endlich voranbringen. Bayerns Umweltministerin Ulrike Scharf spricht gar von einem „Meilenstein“. Den können allerdings nicht nur SPD, Grüne und Umweltverbände nicht erkennen. Denn geplant sind lediglich freiwillige Selbstverpflichtungen, die erst noch ausgearbeitet werden müssen. Die einzig konkrete Maßnahme: Die Zahl der Wasserberater, die Landwirte dabei unterstützen, Äcker und Wiesen möglichst gewässerschonend zu bewirtschaften, wird auf 36 verdoppelt. Das ist als Ergebnis auch dem bayerischen Gemeindetag zu wenig, der dem Bündnis eine Absage erteilte mit der Begründung, die Zeit freiwilliger Verpflichtungen sei vorbei.



„Eine Reduzierung der Stick-stoffeinträge und damit des Nitrats kann nur Hand in Hand mit den Landwirten gelingen“, verteidigt Scharf den Pakt und ergänzt: „In vier Jahren werden wir überprüfen, ob wir mit der Freiwilligkeit auf dem richtigen Weg sind oder ob wir andere Wege gehen müssen, um die Umweltziele zu erreichen.“ Vier Jahre, die der Bund Naturschutz (BN) für Zeitverschwendung hält. Mit freiwilligen Maßnahmen wird das nicht gelingen, betont der bayerische BN-Landesvorsitzende Hubert Weiger. „Selbst die freiwillige Einrichtung minimaler Uferstreifen ist in der Fläche gescheitert, mit dem Ergebnis der weiteren massiven Gewässerbelastung.“ Maßnahmen müssten sofort ergriffen werden, fordert auch Harry Scheuenstuhl, umweltpolitischer Sprecher der SPD-Landtagsfraktion, „da das Nitrat zeitverzögert ins Grundwasser gelangt“. Nitrat, das heute auf den Feldern ausgebracht wird, ist erst Jahre später in tieferen Schichten nachweisbar.



Scharf mag die Aufregung nicht verstehen. „Freiwillige Vereinbarungen ersetzen nicht die Verpflichtung, gesetzliche Vorschriften einzuhalten.“ Und die werden gerade tatsächlich verschärft. Am Freitag entscheidet der Bundesrat über eine neue Düngeverordnung, über die bereits seit Jahren diskutiert wird. Unter anderem sieht sie eine bundeseinheitliche Regelung der Düngebedarfsermittlung für Stickstoff auf Acker- und Grünland vor sowie eine Verlängerung der Zeiträume, in denen kein Dünger ausgebracht werden darf. Wie viel das bringt, muss sich dann zeigen.



Fakt ist: Wird mehr gedüngt, als Pflanzen verbrauchen, gelangt das Nitrat automatisch in den Wasserkreislauf. Einzig wirklich sinnvolle Maßnahme wäre in den Augen von Reinhardt Wirth, Professor für Mikrobiologie an der Uni Regensburg, „wenn wir mit weniger Ertrag pro Fläche zufrieden wären“. Der BN fordert von Bayern deshalb, sich für einen Umbau der Agrarförderung einzusetzen, „damit nicht die größten Landwirtschaftsbetriebe, sondern die umweltverträglich wirtschaftenden Bauern für ihre Leistung entlohnt werden“.





Die Zeche zahlt der Verbraucher

Die gute Nachricht für den Verbraucher ist: Das Leitungswasser in Bayern kann er unbesorgt trinken. Kein anderes Lebensmittel wird so streng überwacht. Zwar wird laut LfU auch in 3,4 Prozent des zu Trinkwasserzwecken entnommenen Grundwassers der Nitrat-Grenzwert von 50 Milligramm überschritten – negativer Spitzenreiter ist hier Unterfranken mit 16,8 Prozent. In die Haushalte aber kommt es so nicht. Ein Drittel des in Bayern geförderten Wassers wird in Wasserwerken aufbereitet oder schlicht so lange mit sauberem Wasser aus einer anderen Quelle verdünnt, bis die Nitratwerte wieder stimmen. Manchmal allerdings hilft nur die Bohrung eine neues Brunnens.



Die schlechte Nachricht ist: Die Aufbereitung ist teuer. Und zur Kasse gebeten wird auch der Verbraucher. „Gerade beim Eintrag von Nitrat oder Pestiziden aus der Landwirtschaft kommt die naturnahe Aufbereitung an ihre Grenzen“, erklärt Jörg Drewes, Leiter des Lehrstuhls für Siedlungswasserwirtschaft an der TU München. Er betont: „Die Kosten für die technischen Lösungen für die Entfernung dieser Kontaminanten sind langfristig höher als die Vermeidung der Belastung.“ SPD, Grüne, Umweltverbände und der Gemeindetag fordern seit Jahren die Einführung des Verursacherprinzips.



Der Verbraucher selbst kann übrigens keine vernünftige Eigenvorsorge für eine bessere Qualität des Leitungswassers treffen. Das Landesamt für Gesundheit, die Verbraucherzentrale sowie die Experten Wirth und Drewes betonen, den Einsatz von Filteranlagen im Haushalt könne man sich sparen. Teure Umkehrosmose-Anlagen etwa entfernen zwar Schadstoffe, aber auch praktisch alle anderen gelösten Wasserinhaltsstoffe und machen das Wasser aggressiv gegenüber metallischen Materialien. Außerdem bestehe bei allen Filtern eine Gefahr der Verkeimung – gerade Einwegkartuschen, die das Wasser weicher machen, sollten deshalb regelmäßig ausgetauscht werden. Außerdem gilt: Je härter das Wasser, um so mehr gesundes Calcium und Magnesium enthält es.



Und was ist mit abgefülltem Mineralwasser als Alternative? Auch das unterliegt der Trinkwasserverordnung – allerdings nur bei der Abfüllung und nicht mehr im Verkauf, betont Wirth. Eine hohes Vorkommen an Mikroorganismen sei deshalb möglich, die Menge an Nitrat aber sehr gering. Drewes sieht keinen Qualitätsunterschied: „Die Wahl ist eine Geschmackssache, vor allem aber eine des Geldbeutels.“ (Angelika Kahl)