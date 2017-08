Audi setzt weiter auf Vertuschen

Schon Cäsar gestand: „Ich liebe den Verrat, aber hasse Verräter.“ Das bekommt dieser Tage ein Audi-Ingenieur zu spüren. Der seit sieben Wochen in Untersuchungshaft sitzende Motoren-Entwickler Giovanni P. wirft seinen früheren Bossen, Audi-Vorstandschef Rupert Stadler und Ex-VW-Vorstandschef Martin Winterkorn, vor, bereits 2006 von den Problemen mit der Diesel-Reinigung in Audis gewusst zu haben. Doch betonen die beiden Top-Manager stets, die Abgasbetrügereien seien in kleiner Runde von Ingenieuren ersonnen und der gesamte Vorstand sei hinters Licht geführt worden. Dem widerspricht nun Giovanni P.



Die Staatsanwaltschaft bezweifelt die Angaben des Ingenieurs. Doch wer einst den durchdringenden, alles kontrollierenden Blick von Martin Winterkorn abbekommen hat, kann sich schwer vorstellen, dass er von den Betrügereien erst im Herbst 2015 erfahren haben soll. Selbst Deutschlands oberster Autoexperte, Ferdinand Dudenhöfer von der Uni Essen, ist der Ansicht, dass Winterkorn bei Fahrzeugneuentwicklungen quasi jede Schraube einzeln abgenommen hat. Auch dass Winterkorn vor dem Untersuchungsausschuss zum Abgasskandal im Deutschen Bundestag Anfang dieses Jahres nach seinem markigen Eingangsstatement immer schweigsamer wurde, trägt nicht dazu bei, dass man ihm die vorgeschützte Unwissenheit abnimmt.

Mit der Causa sind nur zwei Staatsanwälte beschäftigt: Warum so wenige?



Das ganze Gebaren von Audi stinkt zum Himmel. Statt sich von dem Makel so schnell wie möglich reinzuwaschen, ist Vertuschen angesagt. Das zeigt sich auch an den diese Woche aufgetauchten neuen Vorwürfen, der Ingolstädter Autobauer habe bewusst für zwei Neufahrzeuge nur eine Fahrgestellnummer vergeben. Dadurch habe sich Audi Absatzvorteile in China verschafft, weil Chinesen lieber ein Original aus Deutschland kaufen, statt einen in China produzierten Audi. Doch ins Reich der Mitte darf nur eine begrenzte Anzahl von Fahrzeugen importiert werden – die nicht ausreicht, um die dortige Nachfrage zu befriedigen.



Damit der Skandal umfassend aufgearbeitet werden kann, müssen sowohl Justiz als auch Politik endlich mutig zupacken. Derzeit sind nur zwei Staatsanwälte mit der Mega-Affäre betraut. Personelle Aufstockung wäre angesichts der Dimension der Dieselmisere dringend geboten.