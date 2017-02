Aufgeweckt und ungeduldig

Sogar der Innenminister findet lobende Worte. "Ich habe durchaus Respekt vor der Arbeit, die Frau Schulze hier im Landtag leistet", sagt CSU-Mann Joachim Herrmann über die Grünen-Politikerin Katharina Schulze. Sie sei eine Kollegin, mit der man kontrovers diskutieren könne, die engagiert an Debatten teilnehme - auch wenn Schulze "vielleicht manchmal übers Ziel hinausschießt". Immerhin aber habe sie - anders als andere Grüne - ein Interesse für das Thema Innere Sicherheit, einen "Anfang von Aufgeschlossenheit".



2013 erst war Schulze in den Landtag eingezogen, sitzt seither für ihre Fraktion im Innenausschuss. An diesem Mittwoch nun steigt die erst 31 Jahre alte Grünen-Politikerin einen weiteren Schritt auf der Karriereleiter empor: Sie wird, als Nachfolgerin für Margarete Bause, die im Herbst für den Bundestag kandidiert, neue Fraktionsvorsitzende der Grünen im Landtag. Gegenkandidatinnen waren vor der Abstimmung keine in Sicht.





Zu sehr die Karriere im Fokus



Vorhaltungen mancher Parteifreunde, allzu sehr auf die eigene Karriere bedacht zu sein, weist Schulze allerdings weit von sich. Ihr gehe es allein um die Sache, um die Inhalte. "Auch wenn ich nicht im Landtag wäre, wäre ich auf jeder Anti-Nazi-Demo", sagt sie.



2009 wurde Schulze zunächst Vorsitzende der Grünen Jugend München, von 2010 bis 2015 war sie Vorsitzende des Stadtverbands. Zudem hat sie sich als Kämpferin gegen eine dritte Startbahn am Münchner Flughafen und gegen die Münchner Olympia-Bewerbung einen Namen gemacht. Der Bürgerentscheid in der Landeshauptstadt, mit dem die Startbahn auf Eis gelegt wurde, war von ihr mit initiiert worden.



Das, so erzählt sie, seien die zwei Punkte gewesen, die sie in die Politik gebracht hätten: der Klimaschutz ("Wir sind die Generation, die das endlich schaffen muss") und die Themen Solidarität und Zivilcourage. "Wir müssen für unsere Demokratie kämpfen", sagt sie.





Kampf gegen Rechts



Und der Kampf gegen Rechts war schon immer eines ihrer wichtigsten Themen. Auch deshalb wurde sie 2013 innenpolitische Sprecherin - auch wenn sie sich das Thema Polizei erst habe erarbeiten müssen, erzählt sie. Dennoch: Schulze sorgte dafür, dass die Grünen-Fraktion einen eigenen Polizeikongress im Landtag veranstaltete. Und es vergeht quasi keine Innenausschuss-Sitzung mit dem Innenminister, in der Schulze Herrmann nicht mit vielen, vielen Fragen piesacken würde. Mancher altgediente CSU-Mann verdreht da auch gerne mal die Augen.



Parteifreunde halten ihr vor, manchmal zu viel zu schnell zu wollen. Und tatsächlich gibt Schulze zu: "Ich bin ein eher ungeduldiger Mensch." Das sei manchmal gut, manchmal aber auch "nicht so super".

Spekulationen, sie strebe eine schwarz-grüne Koalition in Bayern an, weist Schulze zurück. Keine Koalitionsdiskussionen, als Grüne so stark wie möglich werden - das ist ihre Linie. Wobei sie auch nichts ausschließt, außer vielleicht irgendeine Art von Zusammenarbeit mit der AfD. Aber auch Innenminister Herrmann will da nicht spekulieren. "Es gehört ja zu einer guten parlamentarischen Arbeit auch eine ordentliche, kraftvolle Opposition", sagt der CSU-Politiker. "Und insofern hat Frau Schulze sicher viele Betätigungsmöglichkeiten."

(Christoph Trost, dpa)