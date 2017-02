Automobilbranche ist verunsichert

Große Verunsicherung herrscht derzeit in Bayerns Automobilsektor angesichts der protektionistischen Drohungen aus Großbritannien und den USA. Zölle und andere Handelshemmnisse würden die stark exportorientierte Branche hart treffen. Belegen doch die USA Platz eins und Großbritannien Platz zwei auf der Liste der wichtigsten Handelspartner des Freistaats.



Allein im letzten Jahr ging fast ein Fünftel der bayerischen Ausfuhren in diese beiden Länder. Im Automobilbereich spielen die beiden Märkte eine noch bedeutendere Rolle. „2016 wurden aus Bayern Kraftwagen und Kraftwagenteile im Wert von rund 15,7 Milliarden Euro in diese beiden Länder exportiert“, erklärt Bertram Brossardt, Hauptgeschäftsführer der vbw – Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft, der Staatszeitung. Er betont aber auch, dass viele Importe für Bayerns Automobilbranche von dort kommen.





Keine Stellungnahme



Wegen der derzeitigen Unsicherheiten und der starken wirtschaftlichen Verflechtungen, ist es nicht verwunderlich, dass auf Nachfrage der Staatszeitung weder der Automobilzulieferer Brose aus Coburg noch dessen Mitbewerber Schaeffler aus Herzogenaurach „zum jetzigen Zeitpunkt“ zu einer Stellungnahme bereit ist. Nur bei BMW gibt es klarere Aussagen. So verfährt man laut einem Unternehmenssprecher in den BMW-Werken in Großbritannien nach dem Prinzip „business as usual“, weil noch nichts Konkretes über den Brexit auf dem Tisch liegt. Allerdings habe der Autoproduzent den Briten schon einmal klargemacht, dass das Wachstum in deren Automobilbranche in den letzen Jahren auf den uneingeschränkten Zugang zum EU-Binnenmarkt zurückzuführen sei.



In den USA hofft BMW auf die Einsicht, dass das Werk in Spartanburg in South Carolina, in dem ab 2018 neben den aktuellen SUV-Modellen des Unternehmens der neue X7 für den Weltmarkt produziert wird, noch mehr Arbeitsplätze für Amerikaner entstehen werden. Somit sollte das geplante BMW-Werk in Mexiko kein Problem mehr für die USA darstellen. Ob das US-Präsident Donald Trump auch so sieht, bleibt abzuwarten.



Bayerns Wirtschaftsministerin Ilse Aigner (CSU) hält es jedenfalls nicht für sinnvoll, sich ständig über den neuen, demokratisch gewählten US-Präsidenten zu echauffieren. „Wir müssen stattdessen das direkte Gespräch suchen und offensiv für den freien Handel eintreten“, sagt sie der Staatszeitung.

Darum fordert vbw-Hauptgeschäftsführer Brossardt von der Bundesregierung den Start einer Initiative zum Erhalt des Freihandels: „Dabei muss man den gegenseitigen Nutzen in den Mittelpunkt stellen und neue Freihandelsabkommen anstreben.“ Der Handel dürfe weder erschwert noch verteuert werden. „Abschottung und protektionistische nationale Handelsstrategien wären ein Rückschritt und vollkommen überholt in unserer globalisierten Wirtschaft mit internationalen Wertschöpfungsketten“, mahnt Brossardt.

(Ralph Schweinfurth)