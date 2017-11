Baby krank? Pech gehabt!

„Tut uns leid, wir sind voll!“ Endlich hatte Lina Heinevetter eine Hebamme für die Geburt ihrer Tochter gefunden. Dann kam der nächste Schlag: Von beiden Schwabinger Kinderärzten, die die Münchnerin anfragte, bekam sie eine Absage. „Da wurde mir schon etwas mulmig“, sagt sie. Am Ende nahm eine der Wunschpraxen ihre heute eineinhalbjährige Tochter doch auf – auf wiederholte Nachfrage.



So viel Glück wie Heinevetter haben nicht alle Eltern. Viele müssen weite Wege auf sich nehmen, um einen Kinderarzt zu finden, der Kapazitäten frei hat. Es ist paradox: Offiziell ist Bayern mit Kinderärzten überversorgt, doch immer mehr Praxen sind überlastet. Nicht nur in München. „Die Situation ist unerträglich“, bestätigt Martin Lang, Vorsitzender des Verbands der Kinder- und Jugendärzte in Bayern, im Gesundheitsausschuss des Landtags. „Gar nicht auszudenken, was passiert, wenn die Grippewelle losgeht.“



Tatsächlich besteht eine Überversorgung an Kinderärzten nur auf dem Papier. „Die Bedarfsplanung stammt aus den 1990er-Jahren“, kritisiert Lang. Seitdem seien die Aufgaben aber drastisch gestiegen. Heute gebe es viel mehr Vorsorgeuntersuchungen und zusätzliche Impfungen. Außerdem müssten immer öfter Verhaltensauffälligkeiten und psychosomatische Störungen behandelt werden. Dazu kommt: Die Zahl der Geburten steigt seit drei Jahren wieder.

Ein Arzt für 11 196 Kinder

Langs Forderung, den Bedarfsplan schnellstmöglich anzupassen – nur so können sich zusätzliche Kinderärzte in Bayern niederlassen –, unterstützen die Abgeordneten aller Fraktionen. Das Problem: Die ebenfalls anwesenden Vertreter von Gesundheitsministerium und kassenärztlicher Vereinigung Bayerns sehen sich dazu nicht in der Lage. Zuständig sei der gemeinsame Bundesausschuss, das oberste Beschlussgremium der Selbstverwaltung der Ärzte und Krankenkassen. Für 2018 ist ein Gutachten angekündigt, auf dessen Grundlage das Problem diskutiert werde.



Vieles ginge auch sofort, meint dagegen Lang. Würde man Spezialisten wie Kinderkardiologen aus der Bedarfsrechnung für Kinderärzte herausnehmen, wäre mit einer Entlastung von bis zu 30 Prozent zu rechnen.



In München kommt übrigens noch ein Problem hinzu: Die Zahl der Kinderärzte ist extrem ungleich über die Stadtteile verteilt. Heinevetter konnte in Schwabing immerhin unter 15 Ärzten wählen. Dort ist ein Arzt für 723 Kinder zuständig. Würde sie dagegen in Milbertshofen-Am Hart leben, hätte sie ein noch größeres Problem gehabt. Dort gibt es nur einen einzigen Arzt, zuständig für 11 196 Kinder.

(Angelika Kahl)